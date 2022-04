Obraniak salue la performance de Messi lors de PSG / Lorient

Hier soir, le PSG a surclassé Lorient en clôture de la 30e journée de Ligue 1 (5-1). Pour la première fois de la saison, Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi ont marqué lors d’un même match. La MNM a rendu une belle copie contre les Bretons. Ludovic Obraniak a aimé le match de la Pulga.

« J’ai aimé la première mi-temps de Lionel Messi. Je l’ai vu impliqué, je l’ai vu dans les buts, je l’ai vu un peu plus en mouvement, savoure Obraniak dans l’Equipe du Soir. On l’a vu souriant aussi, ça faisait longtemps que l’on ne l’avait pas vu sourire. Ça faisait longtemps que je ne le voyais plus dans la surface pour finir les actions. Il met le but parce qu’il vient et qu’il est tout seul au deuxième poteau. Si je mets 10 à Mbappé, je mets au moins 7 à Messi.«