Mbappé : « J’ai la chance de jouer avec Messi »

Ce dimanche soir, le PSG a pu compter sur un très grand Kylian Mbappé pour renouer avec la victoire. Après la claque reçue à Monaco il y a quinze jours (0-3), les Parisiens se sont largement imposés face au FC Lorient (5-1), au Parc des Princes, en conclusion de la 30e journée de Ligue 1. Auteur d’un doublé et de trois passes décisives, le numéro 7 des Rouge & Bleu a été l’acteur majeur de cette rencontre. Sa complémentarité avec les deux autres attaquants, Neymar Jr et Leo Messi, a notamment permis aux Rouge & Bleu de s’imposer largement. Après la rencontre, Kylian Mbappé a été questionné sur le numéro 30 du PSG, au micro d’ESPN Argentine.

« Le voir tous les jours, voir ce qu’il peut faire,. Il peut améliorer mon jeu parce que c’est un joueur unique. J’ai la chance de jouer avec lui. C’est un honneur. J’ai toujours dit que je n’avais jamais pensé que je pourrais jouer avec Messi mais aujourd’hui, c’est le cas, je joue avec lui. Et je suis très content. J’apprends beaucoup avec lui. C’est un joueur unique, une légende qui va rester dans l’histoire du football. C’est un plaisir pour moi. »

Kylian Mbappé a également répondu en espagnol sur son avenir et a rappelé que sa décision n’a toujours pas été prise. « J’ai dit à la télévision française que je n’avais pas pris ma décision. Je suis tranquille. Je termine ma saison et je suis bien dans ma tête. On verra ce qu’il va se passer. (…) Je joue avec Messi, j’ai beaucoup de plaisir à jouer avec lui et on verra après »

Pour rappel devant les médias français, l’attaquant de 23 ans avait indiqué qu’une prolongation au PSG était possible. « Rester au PSG, une possibilité ? Oui bien sûr (…) Je suis tranquille, je prends le temps de prendre la meilleure décision car je ne veux pas me tromper. Il y a de nouveaux éléments à prendre en compte. C’est une décision pas facile, j’essaye de prendre la meilleure possible avec ma famille. »