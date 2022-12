Ces derniers jours, Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, a donné un très grand nombre d’interviews. Et dans ces dernières, il a très souvent évoqué son souhait de posséder son propre stade. Dans l’idéal, le Parc des Princes. Mais la Mairie de Paris est très exigeante.

Dans son développement, QSI voudrait être propriétaire de son stade. Depuis cinq ans, Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, discute avec la Mairie de Paris afin de trouver un accord pour le rachat du Parc des Princes. Mais les élus de la ville se montrent intransigeants et la vente de l’enceinte historique des Rouge & Bleu n’est pas sa priorité, préférant continuer à le louer aux propriétaires parisiens. Dans ces prises de paroles, il explique que si aucun accord n’est trouvé, le PSG cherchera à trouver un nouveau stade ou à en construire un. Certains pensent que Nasser al-Khelaïfi bluffe afin de faire céder la Mairie de Paris. Mais ce ne serait pas le cas.

Nasser al-Khelaïfi très sérieux sur ses paroles sur le Parc

Invité de l’émission 100% PSG La tribune sur France Bleu Paris, Loïc Tanzi – journaliste de l’Equipe qui a fait l’interview du président du PSG pour le quotidien sportif – a expliqué que ce dernier ne bluffait pas au moment d’évoquer un possible départ du Parc des Princes. « Parler à un média français était important pour lui parce qu’il voulait viser directement la Mairie sur ce point du Parc des Princes. Il avait vraiment un message fort à faire passer sur la Mairie, le Parc des Princes. Et plus globalement, on l’a senti un peu libéré. Il est chez lui, au Qatar. Très vite on a vu qu’il avait envie de dire des choses. […]Quand on a vu son interview dans la presse étrangère, on sait dit que c’était un petit coup de pression à la Mairie, elle va finir par céder et trouver un arrangement. Quand on lui parle hors interview, je trouve qu’il est très sérieux dans le fait de dire que ça fait cinq ans qu’on discute avec la Mairie, il n’y a aucune avancée entre la Mairie et nous.«