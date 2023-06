La Premier League s’attaque au cas Ayman Kari

Prêté au FC Lorient durant les six derniers mois de l’exercice 2022-2023, Ayman Kari va devoir faire un choix. La faute à de nouveaux prétendants qui se seraient immiscés dans ce dossier.

Taulier incontestable des U19 du PSG, Ayman Kari a connu sa première expérience loin de son club formateur en janvier dernier. C’est le FC Lorient qui a ainsi fait les démarches nécessaires pour l’attirer dans ses filets. En six mois, le milieu de terrain n’a toutefois joué qu’avec parcimonie : 91 minutes de jeu réparties sur cinq rencontres.

Everton et Leicester s’intéressent à Ayman Kari

Les Merlus, qui négocient actuellement un nouveau prêt d’un an assorti d’une option d’achat à hauteur de 5 millions d’euros avec leurs homologue rouge et bleu, souhaitent conserver le titi parisien. Les choses étaient d’ailleurs annoncées en très bonne voie. Mais ce jour, RMC vient nous apporter quelques éléments supplémentaires à ce sujet. Ainsi, Ayman Kari serait en plein doute. D’un côté, retrouver le FC Lorient lui paraitrait une option alléchante puisqu’il pourrait jouir de plus de temps de jeu en terre bretonne. Reste que, de l’autre côté, la Premier League se serait également manifestée. RMC nous précise que Leicester, et surtout Everton, auraient fait part de leur intérêt. De quoi offrir un sacré challenge à un joueur âgé de seulement 18 ans. Affaire à suivre.