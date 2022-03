Avec l’élimination précoce du PSG en Ligue des champions, les rumeurs sur l’avenir de Kylian Mbappé seront scrutées avec attention dans les mois à venir. Désireux de rejoindre le Real Madrid l’été dernier, le numéro 7 parisien arrive à la fin de son contrat avec les Rouge & Bleu le 30 juin prochain. Et alors que la possibilité d’une prolongation de contrat avec le club parisien était annoncée il y a quelques semaines, cette nouvelle humiliation en UEFA Champions League pourrait avoir un impact dans la décision du champion du Monde 2018.

« Effondré par cet échec, il doit lui-même remonter le moral de son entourage. » En effet, l’attaquant de 23 ans réalisait un début d’année 2022 parfait et cette élimination est vécue comme un véritable coup de frein dans sa saison. Reste à savoir quelle place aura cette élimination dans sa décision finale. « Sa réflexion se poursuit alors que le PSG est plus que jamais suspendu à sa décision. Comme toujours, l’attaquant va observer ce qui se passe au sommet du club, qui va forcément devoir réagir », rapporte Le Parisien. De son côté, l’actionnaire qatari doit et va prendre des décisions fortes dans les semaines et mois à venir. Sans surprise, Mauricio Pochettino et Leonardo sont les deux principaux protagonistes pour un départ à la fin de la saison. Même si Kylian Mbappé n’a jamais lié son avenir au nom d’un entraîneur ou d’un directeur sportif, « tout comptera à l’heure du bilan et du choix final. » Le joueur pourrait annoncer publiquement sa décision lorsque le PSG aura remporté officiellement son 10e titre de champion de France, ce qui représente le seul objectif des Parisiens en cette fin de saison.