La presse italienne pas tendre avec Gianluigi Donnarumma

Hier soir, l’Italie aurait aimé jouer un autre match. Battus à la surprise générale par la Macédoine du Nord, les Italiens ont joué un match amical contre la Turquie alors que les Macédoniens affrontaient le Portugal pour une place en Coupe du Monde. C’est finalement les Lusitaniens qui ont validé leur billet pour le Qatar grâce à un doublé de Bruno Fernandes (2-0). Titulaire contre les Turcs, Gianluigi Donnarumma a encaissé deux buts dans la victoire italienne (2-3). Le gardien du PSG n’a pas été épargné par la presse italienne.

La Gazzetta dello Sport lui a donné un 5 avec le commentaire suivant. « Trois beaux arrêts dont un super sur Calhanoglu. Mais aussi beaucoup de perplexité sur les deux buts encaissés : Le premier passe sous ses jambes, le second dans la mêlée. Et ce renvoi sur Unal. Gigio, tu dois réagir. » Il Messaggero – qui lui a aussi attribué un 5 – a été beaucoup plus dur dans son analyse. « Il a perdu toute sécurité, encaissant un but grotesque entre les jambes. Il récidive avec une erreur à la relance. Des arrêts sur Calhanoglu, quand même. Hésitant sur le 2-3 mais sauve le 3-3. Aller au PSG a été une énorme bêtise.«