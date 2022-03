Ce soir (21 heures, Chaîne Youtube DAZN), les Féminines du PSG reçoivent le Bayern Munich dans le cadre du quart de finale retour de l’UEFA Women’s Champions League. Vainqueurs à l’aller, les Parisiennes voudront terminer le travail dans un Parc des Princes avec plus de 25 000 spectateurs. Un match que devrait jouer Ashley Lawrence. La latérale canadienne s’est confiée à France Bleu Paris avant cette rencontre. Extraits choisis…

Son lien avec le club

« C’est vraiment une très belle expérience. C’est vrai, ça passe vite, cinq ans. Il s’en est passé, des choses. Ce club a beaucoup évolué, mais on a toujours gardé cette mentalité de gagner, de progresser. Et on voit qu’avec ce club, on a réussi à créer quelque chose de spécial depuis quelques années. L’année dernière, on a gagné le championnat et c’était historique pour le PSG. Et je suis très fière parce que ça faisait de nombreuses années qu’on s’accrochait. On n’était pas loin, mais on a appris. Je pense que dans ces moments, on a beaucoup appris. On était très déçues, mais dans la défaite, on a vu comment on pouvait s’améliorer individuellement, mais surtout collectivement. Et c’est ça. On voyait la différence avec Lyon, avec les plus grandes équipes en Europe mais maintenant, on montre qu’on est là. On peut jouer contre les plus grandes équipes et on peut tout gagner.«

Une bascule mentale après le titre de championne de France ?

« Complètement. De voir que c’était possible, ça montrait que maintenant, on pouvait le faire chaque année. Ce n’était pas vraiment un grand changement dans nos performances. Ce n’était pas ça. C’était vraiment, je pense… pas un blocage, mais c’était vraiment mental. Depuis des années, on montrait dans notre jeu qu’on savait créer des occasions, qu’on avait de grandes joueuses, des internationales. C’était juste cette capacité à franchir ce cap. Mais oui, [notre titre] a tout changé. Et maintenant, on joue les quarts de finale de Ligue des Champions contre un grand Bayern. On montre qu’on a une équipe jeune mais expérimentée. Et qu’on est en Europe pour gagner. On est fières et on a confiance en nous.«

Le record de supporters

« Oui, c’est incroyable. J’étais là la dernière fois, contre Barcelone [en 2017]. Il y avait 19 000 spectateurs. C’est un moment qui nous a fait plaisir et je me souviens encore de l’ambiance au Parc. Franchement, on a les meilleurs supporters d’Europe. C’est vrai. Et ça fait la différence pour nous, dans les grands matchs comme ça, d’avoir cette ambiance, d’avoir le soutien des ultras, des gens qui viennent. Ça donne des frissons et je suis ravie de voir ça, de voir l’intérêt des gens pour nous et le foot féminin. C’est très important. Ça montre la progression et on est pressées d’être mercredi et de jouer contre le Bayern au Parc des Princes.«

« Je pense que c’est quelqu’un de très passionné, quelqu’un qui nous pousse et qui n’a pas peur de dire qu’on veut tout gagner. Il est conscient qu’on est un grand club, qu’on veut tout gagner et c’est important d’avoir un coach, un leader de l’équipe qui pousse, qui ose dire ces choses. Et après, c’est à nous, les joueuses, de le suivre et de faire le « taf » sur le terrain.«

L’objectif du club

« Nous, on a montré depuis l’année dernière qu’on peut faire des choses spéciales et notre objectif, c’est de tout gagner. Le foot, ce n’est pas facile. Parfois, l’équipe favorite peut perdre. C’est vraiment le foot, c’est le sport. Mais non, on veut gagner la Coupe de France, la Ligue des Champions et le championnat. Il reste encore deux mois et demi et c’est vraiment le moment le plus important de la saison. Et nous, on va tout faire pour tout gagner.«

Vous sentez à quel point les Parisiens sont fiers d’avoir une équipe féminine comme la vôtre ?

« Je pense que oui. C’est touchant. Nous, on donne tout. Toujours. Et on veut rendre fiers plein de gens. On veut rendre fiers nos proches, nos supporters, et vous ici ! C’est vrai, on ressent ça et ça nous donne de la force, et on va continuer. Il reste encore du temps. Mais oui, on dit merci pour ça parce qu’on sait qu’on n’est pas seules sur le terrain. Même si on va débuter mercredi avec les onze joueuses, on a le groupe, tous les gens derrière, la direction, le staff, tout le monde. On est tous ensemble et on va encore tout faire [pour gagner]. Alors oui, c’est important, et ça nous touche beaucoup.«