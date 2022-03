Tribune CS – Les matches des internationaux du PSG

Ce mardi soir, de nombreux joueurs du PSG disputent des matches avec leur sélection. Et 10 Parisiens (dont 8 titulaires) sont concernés par ces rencontres avec des objectifs différents.

France / Afrique du Sud (2-0)

Au Stade Pierre Mauroy de Lille (21h15 sur TF1), l’Equipe de France dispute une rencontre amicale face à l’Afrique du Sud. Pour cette rencontre, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a décidé de titulariser les deux Parisiens du groupe : Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe. Les deux joueurs n’avaient pas pris part à la dernière rencontre face à la Côte d’Ivoire.

À l’origine de toutes les situations françaises, Kylian Mbappé a logiquement ouvert le score pour les Bleus suite à une magnifique frappe enroulée (1-0, 23′). Dix minutes plus tard, Olivier Giroud réalise un bel enchaînement pour marquer le second but de la rencontre (2-0, 33′)

XI France : Maignan – Saliba, Varane, Kimpembe – Clauss, Kanté, Rabiot, Digne – Griezmann – Mbappé , Giroud.

XI France : Maignan – Saliba, Varane, Kimpembe – Clauss, Kanté, Rabiot, Digne – Griezmann – Mbappé , Giroud.

XI Afrique du Sud : Williams – Mobbie, Xulu, Sibisi, Lakay – Mokoena, Mvala, Monare – Lakay, Foster, Hlongwane

Portugal / Macédoine du Nord (2-0)

De son côté, le Portugal joue une rencontre capitale face à la Macédoine du Nord (20h45 sur 6play). En effet, afin de participer à la Coupe du monde 2022, les Portugais devront venir à bout des Macédoniens, tombeurs de l’Italie en demi-finales. Pour ce match, Fernando Santos a décidé de titulariser les deux Parisiens, Danilo Pereira, en défense centrale, et Nuno Mendes, en arrière gauche.

Les Portugais ont réussi à ouvrir le score grâce à Bruno Fernandes à la demi-heure de jeu (1-0, 32′). En seconde période, le joueur de Manchester United a marqué un doublé (2-0, 65′).

XI Portugal : Diogo Costa – Cancelo, Danilo , Pepe, Nuno Mendes – Fernandes, Moutinho, Otavio – Ronaldo, Diogo Jota, Silva

XI Portugal : Diogo Costa – Cancelo, Danilo , Pepe, Nuno Mendes – Fernandes, Moutinho, Otavio – Ronaldo, Diogo Jota, Silva

XI Macédoine du Nord : Dimitrievski – Ristovski, Musliu, Velkovski, Alioski – Elmas, Bardhi, Ademi, Trajkovski – Ristovski, Kostadinov

Maroc / Congo (1-0)

De son côté, le Maroc doit également valider son ticket pour le Mondial au Qatar. Après avoir obtenu le match nul (1-1) à Kinshasa, les Marocains reçoivent, au Stade Mohammed V de Casablanca, la République démocratique du Congo (21h30 sur L’Equipe Live). Pour cette rencontre, Achraf Hakimi est titulaire dans un rôle de piston droit.

Les Marocains ont pris l’avantage dans cette rencontre retour grâce à une réalisation d’Azzedine Ounahi (1-0, 21′).

XI du Maroc : Bono – S. Mmae, Saïss (cap.), Aguerd – Hakimi , Amrabat, Amallah, Ounahi, Masina- El Kaabi, Tissoudali

XI du Maroc : Bono – S. Mmae, Saïss (cap.), Aguerd – Hakimi , Amrabat, Amallah, Ounahi, Masina- El Kaabi, Tissoudali

XI du Congo : Kiassumbua – Tisserand, Luyindama (cap.), Mbemba – Mukoko, Kayembe, Mbemba, Bastien, Meschak, Masuaku – Wissa, Bakambu

Turquie / Italie (1-3)

Enfin, un match sans intérêt entre la Turquie et l’Italie a lieu. Sans Marco Verratti, rentré plus tôt à Paris, Roberto Mancini a décidé de titulariser Gigio Donnarumma dans les cages.

Les Italiens concèdent l’ouverture du score par par Ünder (0-1, 4′). Mais en quelques minutes, Cristante (1-1, 35′) et Raspadori (2-1, 39′) ont permis à la Nazionale de rentrer aux vestiaires avec l’avantage du score. En seconde période, Raspadori a inscrit un doublé 3-1, 69′).

XI Italie : Donnarumma – De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi – Pessina, Cristante, Tonali – Zaniolo, Scamacca, Raspadori

Pays-Bas / Allemagne (0-1)

Autre match amical du mardi soir, la rencontre entre les Pays-Bas et l’Allemagne (20h45 sur la chaîne L’Equipe). Element important du onze de Hansi Flick, Thilo Kehrer est titulaire dans une défense à trois. De son côté, Julian Draxler débute sur le banc. En face, Georginio Wijnaldum est aussi remplaçant.

Juste avant la pause, Thomas Müller (1-0, 45’+1) a ouvert le score pour les Allemands.

XI Pays-Bas : Flekken – De Ligt, Van Dijk, Blind – Dumfries, Koopmeiners, De Jong, Malacia – Berghuis – Malen, Depay

XI Pays-Bas : Flekken – De Ligt, Van Dijk, Blind – Dumfries, Koopmeiners, De Jong, Malacia – Berghuis – Malen, Depay

XI Allemagne : Neuer – Kehrer, Rüdiger, Schlotterbeck – Sané, Gündogan, Müller, Raum – Havertz, Werner, Musiala

Sénégal / Egypte (1-0, 3 t.a.b 1)

Après s’être incliné au match aller face à l’Egypte (0-1). Le Sénégal voulait renverser ce score défavorable. Pour cette rencontre, Aliou Cissé avait décidé de titulariser Idrissa Gueye, tandis qu’Abdou Diallo était forfait après sa blessure aux adducteurs lors de la confrontation aller. Les Lions de la Teranga ont pu compter sur un but rapide de Boulaye Dia (1-0, 3′) afin d’égaliser sur l’ensemble des deux matches. Finalement, les deux formations se sont départagées aux tirs au but. Et ce sont les Sénégalais qui ont obtenu leur ticket pour le Mondial au Qatar grâce à un penalty décisif de Sadio Mané (3 t.a.b 1). De son côté, Idrissa Gueye a disputé 114 minutes dans cette rencontre.