La PSG Academy débarque au Japon

Si le Paris Saint-Germain vient de quitter le pays du Soleil-Levant à l’issue de son Japan Tour 2022, il restera tout de même du Rouge & Bleu en terres nipponnes. En effet, le club de la capitale compte bien s’installer dans la durée au Japon, et de ce fait, via la PSG Academy, lance un programme qui verra le jour dès janvier prochain. Si le premier établissement de ce programme ouvrira ses portes à Tokyo, le projet devrait s’étendre par la suite, sur tout le territoire. Sur son site officiel, le club écrit : « La Paris Saint-Germain Academy est une école de football ouverte à tous les enfants, garçons et filles, de 4 à 17 ans. En 2022-2023, elle est présente dans 18 pays (USA, Canada, Brésil, France + Antilles françaises & Guyane française, Pays de Galles, Angleterre, Allemagne, Portugal, Turquie, Qatar, Kowait, Russie, Égypte, Sénégal, Rwanda, Corée du sud, Thaïlande, et Chine) dans 162 centres« . L’occasion donc pour ce programme Rouge & Bleu de s’exporter désormais au pays du Soleil-Levant. Si le lient était déjà crée entre le PSG et le Japon par le biais de ce Japan Tour 2022, de boutiques du club ou encore une filiale E-Sport installée à Tokyo, ce programme de la PSG Academy vient désormais entériner ce lien.

« Un héritage fort de la tournée »

Sur le site officiel du PSG, c’est Sebastien Wasels, Managing Director Asie-Pacifique du Paris Saint-Germain qui se félicite de ce projet ambitieux : « Le lancement du programme PSG Academy au Japon est un héritage fort de la tournée. Depuis notre arrivée, nous ressentons chaque jour l’engouement des fans, que ce soit au National Stadium, où nous avons battu le record d’affluence, pendant l’entrainement ouvert au public, ou dans nos boutiques. La tournée a confirmé l’engouement pour le club et l’envie réciproque d’écrire une nouvelle page d’histoire commune. Avec l’ajout de la PSG Academy, le Paris Saint-Germain est désormais, de loin, le Club de football européen le mieux représenté sur l’archipel« . Grâce à la PSG Academy, c’est 22 500 enfants dont la moitié à l’étranger qui sont encadrés par près de 600 éducateurs afin d’apprendre le football, ses valeurs d’excellence, de plaisir, et de fair-play.

Image : psg-academy-france.fr

Fabien Allègre, Chief Brand Officer du Paris Saint-Germain, est également ravi de cette annonce : « La PSG Academy est un élément clé du développement international du Paris Saint-Germain. Aux quatre coins du monde, elle offre aux enfants une expérience immersive au plus près du club. Elle est devenue en quelques années l’une des écoles de football les plus réputées à travers le monde, saluée par tous les observateurs pour la qualité des coaches, la méthodologie développée et les installations sur lesquelles nous nous appuyons pour accueillir les enfants. Nous travaillerons au Japon selon ces bonnes pratiques. Nous sommes impatients d’accueillir la nouvelle génération de footballeurs japonais et de partager avec eux notre passion« , a-t-il déclaré, toujours sur le site officiel du PSG.