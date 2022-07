Les détails et enjeux du Japan Tour 2022

Comme à son habitude, le Paris Saint-Germain effectuera une tournée estivale afin d’y poursuivre sa préparation, développer sa marque et répondre à des obligations commerciales. Cette année, les enjeux sont nombreux et importants. En effet, le PSG se rendra au Japon du 16 au 28 juillet. Initialement, la fin de la tournée était prévue pour le 25 juillet afin de rallier la capitale française avant de se rendre à Tel-Aviv (Israël) y disputer le Trophée des Champions face au FC Nantes le 31 juillet prochain. Cependant, selon L’Equipe, le PSG sera au Japon jusqu’au 28 juillet, et se rendra directement à Tel-Aviv pour la première rencontre officielle de la saison 2022-2023.

Le programme sportif

C’est 25 joueurs qui ont été convoqués pour cette tournée estivale. Un groupe qui pourrait s’élargir avec l’arrivée de recrues selon L’Equipe. On peut penser notamment à l’attaquant Hugo Ekitike, qui lui, a d’ores et déjà paraphé son contrat dans la nuit de vendredi à samedi, comme nous vous l’annoncions en vidéo. Les hommes de Christophe Galtier disputeront trois matchs au pays du Soleil-Levant. Le premier le 20 juillet (12h30) face au Kawasaki Frontale au Stadium National à Tokyo, le second le 23 juillet (12h00) contre Urawa Red Diamonds au Saitama Stadium à Saitama et le dernier le 25 juillet (12h00) face au Gamba Osaka au Panasonic Stadium d’Osaka. Les trois rencontres seront retransmises sur BeIn Sports. Le journal L’Equipe nous informe également que, l’organisateur de ce Japan Tour 2022, Circus Inc, a également commercialisé des places pour deux entraînement du PSG.

Le développement de la marque PSG

Si le plan sportif est bien évidemment celui qui prime, l’aspect marketing de cette tournée n’est pas à négligée. En effet, toujours selon nos confrères de L’Equipe, ce séjour au Japon rapportera au Paris Saint-Germain la somme rondelette de 10 millions d’euros. Afin de développer la marque PSG, le club de la capitale compte voyager avec Patrick Mboma. Ancien joueur Rouge & Bleu entre 1992 et 1997, le Camerounais a l’avantage d’avoir évolué également au Japon entre 2003 et 2005 à la fin de sa carrière en revêtant les tuniques de Tokyo Verdy et Vissel Kobe.

Toujours sur le plan marketing, le Paris Saint-Germain a décidé d’orchestrer la présentation de son maillot extérieur depuis le pays du Soleil-Levant. La section e-sport du club de la capitale sera également du voyage, et sera mise à contribution, d’autant qu’elle compte désormais une équipe sur le jeu Rainbow VI basée à Tokyo.

Enfin, la suite logique de ce voyage au Japon était d’y faire participer la section Judo PSG, et ça sera chose faite. En effet, elle sera bien de la partie, avec en tête Teddy Riner et Djamel Bouras.