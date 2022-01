Le PSG ouvre une nouvelle PSG Academy au Pays de Galles

Le PSG n’est pas seulement un club de foot, c’est aussi une marque mondiale qui ne cesse de prendre de l’ampleur mais également une Fondation et des écoles de football un peu partout dans le monde. Ce jeudi matin, les Rouge & Bleu ont dévoilé – via un communiqué de presse – l’ouverture d’une nouvelle PSG Academy en Europe. Cette dernière sera basée à Caerphilly, près de Cardiff au Pays de Galles. Elle sera ouverture aux jeunes filles et garçons de 8 à 15 ans.

« Le Pays de Galles devient le 15e pays à accueillir des écoles de football de renommée mondiale du Paris Saint-Germain. À moyen terme, le club souhaite ouvrir de nouvelles Academy dans quatre régions clés à travers le pays. Portée par les performances récentes de l’équipe nationale, la passion galloise pour le football est à son paroxysme. L’ouverture de cette nouvelle Academy met en lumière la nouvelle dimension du club parisien qui a conquis le cœur de nombreux jeunes supporters à travers le monde« , se félicite le PSG dans son communiqué.

Le fondateur des Paris Saint-Germain Academy en Angleterre, Alex Harrap s’est dit fier de cette ouverture.

« Nous sommes très fiers du développement important des Academy en Angleterre. Nous avons atteint notre objectif : proposer un programme éducatif sérieux et complet à des centaines de jeunes joueurs à travers le pays. Cette ouverture au Pays de Galles est une nouvelle aventure. Nous recevions régulièrement des demandes pour proposer des expériences PSG dans les pays voisins de l’Angleterre. Le Pays de Galles est un pays passionné de football. Nous sommes honorés et ravis d’offrir aux jeunes gallois l’opportunité de découvrir la méthodologie d’entraînement du PSG. Après cette première étape, notre objectif sera d’étendre notre présence à 4 ou 5 autres régions du Pays de Galles. »