La rencontre entre le PSG et Troyes (J13) programmée

Entre ses deux derniers matches de phase de poules de la Ligue des Champions contre le Maccabi Haïfa (25 octobre, 21 heures) et la Juventus Turin (2 novembre, 21 heures), le PSG recevra Troyes dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Une rencontre contre les Troyens qui a été programmée le samedi 29 octobre à 17 heures et qui sera diffusée sur Prime Video. Cette 13e journée sera marquée par le choc entre l’Olympique Lyonnais et Lille le dimanche soir (20h45).

La programmation de la 13e journée de Ligue 1

Vendredi 28 octobre à 21h00 sur Prime Video RC Lens – Toulouse FC



Samedi 29 octobre à 17h00 sur Prime Video Paris Saint-Germain – ESTAC Troyes



Samedi 29 octobre à 21h00 sur Canal+ Sport 360 et sur Canal+ Foot RC Strasbourg Alsace – Olympique de Marseille



Dimanche 30 octobre à 13h00 sur Prime Video AJ Auxerre – AC Ajaccio



Dimanche 30 octobre à 15h00 sur Prime Video Stade Rennais F.C. – Montpellier Hérault SC Stade Brestois 29 – Stade de Reims AS Monaco – Angers SCO FC Nantes – Clermont Foot 63



Dimanche 30 octobre à 17h05 sur Canal+ Foot FC Lorient – OGC Nice