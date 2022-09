Auteur d’un début de saison XXL avec le PSG, Neymar Jr a continué sur sa lancée lors de cette trêve internationale avec sa sélection. Une belle période qui donne le sourire à l’ensemble du Brésil à l’approche de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Neymar Jr vit actuellement le meilleur début de saison de sa carrière. Éblouissant avec le PSG (11 buts et 8 passes décisives en 11 matches), le joueur de 30 ans a également montré un visage séduisant avec le Brésil avec un 1 but et 2 passes décisives lors des victoires face au Ghana (3-0) et la Tunisie (5-1). De bon augure avant le Mondial 2022 (20 novembre-18 décembre). Surtout, le Brésilien apparaît affûté physiquement après une préparation d’avant-saison complète avec les Rouge & Bleu. Décisif dans le jeu, l’international brésilien n’hésite pas à se montrer très actif pour participer aux tâches défensives et affiche un état d’esprit irréprochable depuis quelques mois.

« Neymar se fait plaisir sur le terrain »

Dans un entretien au Parisien, l’ex-international brésilien, Sonny Anderson – aujourd’hui consultant chez beIN SPORTS – a loué l’état de forme actuel du numéro 10 du PSG. « Avant, il était beaucoup plus à l’aise avec l’équipe du Brésil et moins avec le PSG, dans un autre système. Aujourd’hui, il est en train de montrer son vrai visage, celui qu’on voulait tous voir. Il se fait plaisir sur le terrain, il aime jouer au ballon et là il est vraiment au top de sa forme. Il est capable de lâcher le ballon, faire les passes, dribbler, prendre des risques quand il faut. Tout se passe bien parce qu’il a pris beaucoup plus de maturité dans son jeu (…) La Coupe du monde 2022 ? Après les échecs de 2014 et 2018, il a envie d’entrer dans l’histoire des grands joueurs brésiliens. Nous avons eu des joueurs comme Zico, puis les Ronaldinho, Ronaldo, Romario. Il peut s’inscrire dans la catégorie de ces joueurs-là en gagnant une Coupe du monde. »

L’ancien attaquant de Ligue 1 (177 buts en 302 matches de L1) a également exprimé sa joie de voir Neymar Jr évoluer dans le championnat français. « Les gens oublient que d’avoir Neymar dans notre championnat, c’est exceptionnel. Moi, je l’ai toujours adoré parce que c’est un artiste. Certaines critiques m’ont fait mal et je ne les ai pas comprises. Effectivement il y a eu des blessures, mais c’était des moments difficiles pour lui en premier. Il était le premier pénalisé. Il est tellement efficace aujourd’hui, que s’il dribble, s’il perd un ballon ou ne défend pas, on ne le voit plus. Alors qu’avant on ne voyait que ça. Mais moi, je ne regarde pas un match pour voir Neymar défendre. Je regarde un match pour voir Neymar faire une passe décisive, un joli contrôle, qu’il nous fasse rêver devant la télé… »