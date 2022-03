Suite à la défaite subie en Ligue des Champions face au Real Madrid, de nombreux supporters et observateurs souhaitent du changement au PSG et tout particulièrement au sein de la direction sportive. Dans le viseur ? Mauricio Pochettino, Leonardo et certains joueurs cadres. Les rumeurs s’enchaînent depuis quelques jours partout en Europe. Ce matin en Italie, quelques médias italiens ont évoqué des pistes menées par le club de la capitale.

TuttoSport fait sa Une sur Massimiliano Allegri qui pourrait débarquer dans la capitale française, et explique un intérêt du Paris Saint-Germain pour le coach italien. Le quotidien écrit que les Rouge & Bleu pensent à « un changement sur le banc » et Allegri ferait partie « des favoris avec Zidane » pour remplacer Mauricio Pochettino. L’ancien entraîneur de la Juventus souhaiterait un contrat garanti de quatre ans pour s’engager avec le PSG. Pour le quotidien transalpin ce qui est sur, c’est qu’une « révolution tactique » va débarquer à Paris en juillet prochain.

Du côté de la Gazzetta dello Sport, on évoque plutôt un intérêt de l’équipe de Neymar et Messsi pour un autre attaquant, Rafael Leao. Le journal italien explique que si les Milanais sont en tête du Calcio, ces derniers devront “s’accrocher à leurs joyaux dans les prochains mois.” En effet, le Paris Saint-Germain aurait donc manifesté son intérêt pour Rafael Leao. Une offre de 70 millions serait prête à être transmise, avec à la clé un contrat de 6 millions d’euros par an. Mais Milan serait prêt à refuser et souhaiterait absolument le prolonger.