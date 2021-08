La revue de presse internationale après la signature de Lionel Messi

Le PSG a marqué les esprit ce mardi soir. L’annonce officielle de la signature de Lionel Messi a créé un véritable tremblement de terre dans le monde du football. Sans surprise, cette nouvelle fait la une de nombreux journaux et notamment de l’autre côté des Pyrénées. La presse espagnole est toujours sous le choc de la signature de Lionel Messi chez les Rouge & Bleu. Le Mundo Deportivo et l’Esportui titrent en français “C’est fini”, qui montre que la page est définitivement tournée avec le FC Barcelone. L’autre quotidien catalan exprime également sa douleur après cette annonce de renommée mondiale. “Messi signe pour le PSG et ça fait mal” met en Une le quotidien Sport. Dans la presse madrilène, Marca fait référence à un évènement historique “Messi arme la révolution française.” De son côté, AS affiche Lionel Messi avec son numéro 30 et met à sa première page “Paris est une fête… Les supporters du PSG ont reçu comme un héros Messi qui sera présenté aujourd’hui comme nouveau joueur du club.” Enfin, le quotidien ABC met en avant la photo de La Pulga à l’aéroport du Bourget “Messi sèche ses larmes à Paris”, faisant référence aux pleurs lors de sa conférence de presse d’adieu au FC Barcelone.

En Italie, le Corriere dello Sport met également en avant l’arrivée de Lionel Messi au PSG avec ce titre : “Messi rit maintenant”, avec en photo le sourire de l’international argentin au moment de son accueil au Bourget. De son côté, la Gazzetta dello Sport garde un petit encadré sur sa Une pour l’attaquant des Rouge & Bleu. “Paris vaut bien un Messi.” En Angleterre, The Independent affiche également l’Argentin en Une “Messi fait son film.” Au Portugal, A Bola parle de Messi comme “un nouveau monument de Paris.”

En Argentine, Lionel Messi fait également la une de certains journaux. Clarín titre : “Messi révolutionne Paris et pourrait faire ses débuts samedi.” Le quotidien El Día fait aussi référence à la révolution française. “Messi est arrivé et a provoqué une autre révolution française.”