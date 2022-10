Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 13 octobre 2022. Kylian Mbappé pourrait partir à l’été 2023, et non cet hiver, son image à l’international est écornée, au sein du PSG le joueur lasse de plus en plus, son entourage souhaite un départ du numéro 7 de la capitale…

Dans son édition du jour, Le Parisien révèle que la rupture serait quasiment totale entre Kylian Mbappé et sa direction. Le joueur se sentirait trahi par ses dirigeants, et plus particulièrement par Nasser Al-Khelaïfi. En cause, ces derniers n’auraient pas tenu leurs promesses au moment de la prolongation du Bondynois le 21 mai dernier. D’autres éléments rentreraient également en ligne de compte. La résultante est néanmoins limpide : Kylian Mbappé serait bel et bien décidé à plier bagages le plus tôt possible. Plusieurs sources nous informaient même que ce dit départ pourrait se décanter dès le mercato hivernal. Une hypothèse qui parait assez farfelue. Et ce mercredi soir, Le Parisien confirme cette tendance. Ainsi, comme on peut s’en douter, il serait aujourd’hui très peu probable de voir l’international tricolore changer d’air dans les quatre prochains mois. Non, selon toutes vraisemblances, le principal intéressé devrait réclamer un bon de sortie dès l’été prochain. Pire, toujours d’après LP, le départ de Kylian Mbappé serait aujourd’hui acquis. Le média évoque notamment une clause dans le contrat du joueur pour étayer cette hypothèse. Lié au PSG jusqu’en juin 2025, Kylian Mbappé serait le seul décideur de l’activation de la dernière année de son bail. Cela signifie que s’il ne veut pas activer cette option, ce qui serait aujourd’hui le cas, il sera alors libre dans un an au moment de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Le PSG se verrait donc dans l’obligation de le vendre, sous peine de se retrouver dans la même situation qu’en mai dernier… Un sacré sac de nœuds en perspective…

Alors que l’international français commence à être critiqué par les anciens joueurs, comme Thierry Henry, ou par d’autres observateurs de football, son entourage tente de désamorcer ces paroles : «Tout est prétexte à lui tomber dessus. Mais il le sait, il est prêt à assumer tout ce qu’il fait et ce qu’il décide. Il sait aussi que sa carrière sera commentée jusqu’au bout.» Malgré cette image, il reste tout de même un des joueurs les plus « bankables » au monde. Il est aujourd’hui l’égérie le plus populaire de la planète foot. L’attaquant du PSG « n’a jamais été aussi réclamé que depuis un an. Ces sollicitations continueront tant que les buts et les titres s’empilent. Peu importe l’image qu’il renvoie » conclut le quotidien régional.

L’Équipe révèle que Kylian Mbappé “agace de plus en plus dans la capitale” par son attitude. Ses envies de départ cet hiver ont “marqué un paroxysme dans le sentiment d’ingratitude qu’éprouve une partie grandissante du club à son endroit auquel s’ajoute une impression de toute puissance depuis la signature de sa prolongation de contrat qui laisse de moins en moins de salariés et de joueurs indifférents.”

Le quotidien explique que les joueurs Rouge & Bleu, restés cet été, “n’ont pas vu d’un oeil satisfait la prise de pouvoir de Mbappé”. Par ailleurs, la volonté du Français de pousser Neymar vers la sortie “n’a fait qu’aiguiser son envie d’être performant.” De plus, le poids de Messi et du Brésilien s’est renforcé dans le vestiaire grâce entre autres à Marquinhos et quelques hispanophones mais aussi par leur niveau de jeu affiché depuis le début de ce nouvel exercice. Plusieurs d’entre eux manifestaient même en privée “leur incompréhension : pourquoi Mbappé avait-il mérité autant de pouvoir ?”

L’Equipe informe qu’au sein du club on voit, au fil des semaines, son attitude changer par rapport aux années précédentes. Dans le vestiaire, le joueur n’aurait plus pour soutien qu’Achraf Hakimi et les Français du groupe, Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele et Hugo Ekitike en plus de Christophe Galtier.

L’Équipe écrit qu’il y a aujourd’hui une vraie différence entre les informations qui circulent sur le cas de Kylian Mbappé et son attitude ce mercredi, ”on n’aurait pas vraiment pu croire que le joueur du Paris-SG était perturbé”. De plus, l’entraînement du matin s’est aussi déroulé normalement avec “une certaine décontraction.[…] Mis à part quelques blagues, les joueurs n’ont pas vraiment abordé l’actualité de la semaine avec l’intéressé, à l’exception des plus proches, déjà dans la confidence depuis plusieurs jours.” Luis Campos a échangé avec son attaquant, sans pour autant que le contenu de la discussion ait filtré. Pour le journal sportif, s’il a démenti publiquement ne pas être au courant des envies d’ailleurs du numéro 7, le conseiller football du club comprend son mécontentement, “ayant des sentiments similaires sur les derniers mois et sur les changements à apporter pour pouvoir se projeter.”

À la suite de l’article publié par Mediapart, et depuis démenti par le PSG, l’entourage de Kylian Mbappé assure qu’il était “désormais impossible pour eux de refaire confiance au club » et assure que le choix de partir était acté. “Un argument supplémentaire qui est venu s’ajouter à d’autres motivations pour demander un départ.”

L’Équipe reprend aussi longuement les écrits publiés sur le site de Médiapart qui visent le Paris Saint-Germain. On rappelle que le club de la capitale a fermement démenti ces allégations dans un communiqué. Une source proche du PSG a réitéré ces propos auprès du quotidien sportif en déclarant : « C’est une absurdité totale ! Nous n’avons jamais donné d’instructions pour qu’une agence attaque d’autres personnes. Surtout pas nos propres joueurs et encore moins Mbappé. Nous avons travaillé jour et nous pour le rendre heureux et l’encourager à rester, y compris tout récemment en impliquant le Président Macron et nous le harcèlerions en privé en même temps ? »