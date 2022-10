Le PSG dément fermement les informations de Médiapart

Ce mercredi après-midi, Médiapart sortait un article sur le PSG. Selon le média, les dirigeants parisiens auraient monté une véritable « armée numérique » de faux comptes sur les réseaux sociaux. Leur mission? Décrédibiliser, attaquer certains médias jugés hostiles mais aussi certaines personnalités, dont Kylian Mbappé en mars 2019. Mais le PSG a fortement démenti cette information.

Pas un jour ne passe sans qu’il y ait une polémique impliquant le Paris Saint-Germain, que ce soit sur ou en-dehors du terrain. En l’espace de deux mois, les histoires se sont multipliées, entre les déclarations sur le « char à voile« , le « penaltygate« , le « #PivotGang »… Les Rouge & Bleu ne sont pas épargnés. C’est aujourd’hui Médiapart qui épingle le PSG, dans un article paru sur leur site internet, et explique que le club aurait crée des faux comptes sur les réseaux sociaux, et tout particulièrement sur Twitter, à l’égard de certains médias et personnalités, dont Kylian Mbappé. Des accusations que le Paris Saint-Germain a tenu à démentir fermement.

« C’est un tas d’absurdités complètes »

En plus d’un communiqué de presse, le club parisien a réagi auprès de nos confrères de RMC Sport et nie en bloc toutes ces accusations : « Le PSG est une marque mondiale et s’engage en permanence avec des agences de médias sociaux du monde entier – locales et internationales – pour promouvoir et célébrer l’excellent travail du club, de ses collaborateurs et de ses partenaires – comme toutes les entreprises. Le club n’a jamais contracté une agence pour porter atteinte à une personne ou à une institution. »

Une source proche du club a ajouté : « Pensez-vous vraiment qu’on engage des gens pour troller nos propres joueurs? Que l’on ait fait troller Jean-Michel Aulas ? C’est un tas d’absurdités complètes. Si une agence sous la couverture du club faisait des choses, c’est à eux de répondre – absolument rien à voir avec le club. On a passé l’année dernière à renouveler Mbappé avec le plus gros contrat du sport mondial et impliquant le président Macron, et vous pensez qu’en même temps on le trollait?«