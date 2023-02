Le 8 mars prochain, le PSG tentera d’inverser la tendance sur la pelouse du Bayern Munich dans le cadre du huitième de finale retour de la Ligue des Champions. À l’aller, les Parisiens se sont inclinés sur le plus petit des scores.

C’est un retard d’un but que Kylian Mbappé et ses partenaires devront combler le 8 mars en terrain hostile face au Bayern Munich. Comme souvent, c’est un ancien de la maison rouge et bleu qui s’est chargé de la sentence en la personne de Kingsley Coman. Ce dernier s’était d’ailleurs blessé durant cette même échéance. Mais le joueur a repris le chemin de l’entraînement depuis. Pour sa part, Sadio Mané avait manqué ce choc suite à sa grave blessure au genou contractée en novembre dernier.

Les deux hommes présents face au PSG

Ce jour, présent en conférence de presse à la veille d’affronter le Hertha Berlin en Bundesliga, Julian Nagelsmann, le coach bavarois, s’est d’ailleurs exprimé sur le cas de ses deux joueurs à un peu plus de dix jours du tant attendu match retour. Et comme on pouvait largement s’y attendre, les deux hommes se remettent de mieux en mieux et leur présence face au PSG est donc, sauf pépin d’ici là, fortement plausible : « En ce qui concerne Sadio Mané, c’est vrai qu’il est un candidat pour le groupe, bien sûr pas pour débuter, la période d’absence a été trop longue pour cela, mais il a bien travaillé en rééducation pour cela. Il est en forme, il s’est entraîné deux fois et demi avec l’équipe. C’est une alternative dont nous nous réjouissons. »

Dans le même temps, Julian Nagelsmann a également explique que Kingsley Coman allait beaucoup mieux et que l’international tricolore pourrait même débuter dès ce dimanche face au Hertha Berlin. De quoi réjouir les supporters munichois à n’en pas douter.