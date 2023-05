PSG : Les concurrents du PSG dans le dossier Manuel Ugarte

La nouvelle est tombée ce jeudi, Manuel Ugarte serait proche de s’engager avec le Paris Saint-Germain. Cependant, le dossier pourrait s’annoncer un peu plus complexe que prévu avec notamment des concurrents qui pourraient entrer dans la course.

En préparation de la saison prochaine, le PSG aurait jeté son dévolu sur Manuel Ugarte. Milieu de terrain défensif de 22 ans, le joueur du Sporting Portugal serait l’objet d’un accord entre ses représentants et Luis Campos. S’il dispose d’une clause libératoire à 60 millions d’euros dans son contrat, l’Uruguayen pourrait en ce sens atterrir à Paris. Le club de la capitale qui espère pouvoir payer cette somme en plusieurs fois, s’est efforcé à faire une offre équivalente afin de pouvoir échelonner le paiement. Outre l’aspect financier, Foot Mercato avance un accord entre Luis Campos et Jorge Mendes, représentant du joueur. Cependant, le Paris Saint-Germain devra composer avec la concurrence de Chelsea et Newcastle, qui seraient prêt à payer les 60 millions d’euros attendus par le Sporting Portugal.

Plus qu’un simple intérêt, le Paris Saint-Germain aurait d’ores et déjà proposé les 60 millions d’euros au Sporting Portugal selon le journaliste portugais Bruno Andrade. L’autre club ayant avancé ses pions : Chelsea. Les Blues auraient eux de leur côté envoyé des représentants au Portugal. L’actuel 4e de Liga BWIN attend pas moins des 60 millions d’euros équivalents au montant de sa clause libératoire. Autre concurrent dans ce dossier, Liverpool n’a pour le moment toujours pas avancé. Notre confrère lusitanien Bruno Andrade affirme que le dernier mot reviendra à Manuel Ugarte.