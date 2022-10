Le dossier Kylian Mbappé continue d’agiter les médias, après une semaine très agitées en rumeurs et en polémiques… mais finalement démenties par le joueur.

Pas un jour ne passe sans qu’il n’y ait une information, confirmée ou contredite, autour de Kylian Mbappé. Comme le révèle L’Équipe dans son édition du jour, tout ce drama “a créé le trouble autour de lui.” Puisque cet épisode survient après des signes d’agacement affichés, l’affaire du “penaltygate” avec Neymar ou encore une nouvelle confrontation avec la Fédération française de Football. Une attitude qui a beaucoup fait parler en Angleterre et en Espagne chez les médias et observateurs. Malgré tout, la valeur marchande de l’attaquant reste la même auprès de l’Observatoire du Football CIES (200 M€) puisque le profil du Parisien est jugé comme très rare.

“Seulement 2 ou 3 clubs peuvent le recruter”

Devant la presse dimanche dernier, Kylian Mbappé a réfuté toutes envies de départ cet hiver mais il peut être en situation de force l’été prochain. En effet, il ne lui restera qu’une année de contrat après avoir prolongé jusqu’en juin 2024 avec une option d’une saison supplémentaire. L’agent Bruno Satin révèle dans L’Equipe qu’il « n’y a que 2 ou 3 clubs qui peuvent le recruter, le Real Madrid, Manchester City et Liverpool. Si on peut se réjouir qu’il ait choisi de continuer en L1, il a fait un pas en arrière dans sa carrière en restant. Aujourd’hui, quelle porte de sortie possède-t-il ? Recruter Mbappé avec son énorme salaire sera risqué pour un club car ça peut créer des remous dans le vestiaire. »

Le Real Madrid toujours intéressé par Mbappé mais…

Côté madrilène, on ne lui a jamais fermé la porte totalement… même si les dirigeants n’envisagent pas de le recruter à court terme. Ils estiment que le PSG ne le laissera jamais partir et encore moins pour les rejoindre. Son comportement pose également question dans un club où “on considère que l’attachement au Real doit primer sur tout pour le journal sportif”. Enfin un transfert de Mbappé pourrait freiner la progression de Vinicius, Rodrygo et Valverde. Les dernières informations sur son mal-être à Paris, “pas toujours bien compris, notamment du grand public […] la séquence de la semaine dernière a pu être interprétée comme un caprice d’enfant gâté” conclut L’Équipe. Un véritable casse-tête pour les clubs intéressés par l’attaquant parisien, qui oscille entre talent hors-norme mais attitude discutable…