Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé possède une grosse de popularité auprès des fans français. Une cote qui est montée crescendo avec la victoire à la Coupe du monde 2018. Et à un mois du prochain Mondial au Qatar, l’attaquant du PSG est toujours l’un des chouchous du public tricolore.

Dans un mois pile, le 20 novembre, la Coupe du monde 2022 débutera au Qatar et tiendra en haleine la planète football jusqu’au 18 décembre. À cette occasion, RMC Sport a réalisé un sondage exclusif par Harris Interactive (entre le 4 et 5 octobre) sur un échantillon de 1.022 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Et malgré les quelques polémiques autour de lui ces dernières semaines, l’attaquant du PSG garde une belle image auprès des supporters français à un mois du Mondial.

Mbappé chouchou des Français

Comme dévoilé par RMC Sport, Kylian Mbappé est le chouchou des Français avec « 31% des sondés qui en font leur joueur préféré. » Dans ce classement, le natif de Paris dépasse Antoine Griezmann (18%) et le Ballon d’Or 2022 – Karim Benzema (15%). Appelé lors du dernier rassemblement, Olivier Giroud est en 4e position des joueurs préférés des Français avec 13%. Pour rappel, Didier Deschamps annoncera sa liste pour la Coupe du monde 2022 le 9 novembre prochain lors du JT de 20h de TF1. Sauf surprise de dernière minute, deux joueur du PSG devraient y figurer : Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé. Dans le groupe D, la France affrontera l’Australie (22/11), le Danemark (26/11) et la Tunisie (30/11).