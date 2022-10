Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 21 octobre 2022. Le match contre Ajaccio, Ekitike titulaire et Mbappé à son poste préférentiel, la MNM inefficace et une première sans Neymar…

Le Parisien se remémore que le dernier déplacement du PSG en terre corse pour affronter Ajaccio remonte au 17 décembre 2014 et une victoire 3-1 en Coupe de la Ligue. Une équipe coaché par Laurent Blanc, où seul Marquinhos sera encore présent ce vendredi soir, au stade François-Coty. Il est décrit comme un “monde” sépare les deux équipes même si Christophe Galtier avance avec prudence sur ce Malgré les blessures (Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Danilo Pereira) et les suspensions (Neymar Jr et Sergio Ramos) les attentes qui entourent le Paris Saint-Germain sont très grandes. Malgré trois matches nuls de suite, le club de la capitale a renoué avec le succès, dimanche dernier contre l’OM (1-0), avec un autre dispositif tactique et devrait le poursuivre ce soir. Terminé le 3-4-3, et désormais la défense à quatre est de mise. Le système en 4-3-1-2, a encore été travaillé ce jeudi matin comme le révèle Le Parisien avec Sarabia et Ekitike qui ont alterné sur le poste de deuxième attaquant à côté de Mbappé et devant Messi.

Christophe Galtier injectera très certainement « un peu de fraîcheur » sans pour autant chambouler son équipe.

Le Parisien cherche les raisons d’un tel manque d’efficacité devant le but de la part de la MNM. Avec trois buts inscrits sur les quatre derniers matches, l’attaque parisienne n’est pas au mieux et malheureusement, Neymar Jr (9 buts en L1) ne sera pas présent pour affronter Ajaccio demain soir. Les journalistes cherchent des réponses… et Christophe Galtier aussi. Les premiers cités ont demandé au coach Rouge & Bleu si ce manque de rendement s’expliquait par le fait que son équipe est devenue plus prévisible. « C’est possible… Même si je ne pense pas que sur le match de Marseille (1-0), ont ait été très prévisibles (…) il y a la réalité des gardiens d’en face, il y a aussi l’enchaînement des matchs qui fait qu’on est parfois un peu moins justes ». Le calendrier est en effet assez chargé, avec souvent, des matches tous les trois jours.Le Parisien se pose également la question d’une gestion volontaire des stars parisiennes en vue du Mondial au Qatar. Mais pour Fabrice Pancrate, ancien joueur du PSG, le Mondial « peut trotter dans les têtes » des joueurs parisiens mais « cela ne devrait pas justifier cette méforme devant le but », avant de conclure que c’est plus « un manque de réussite qu’autre chose ».

L’Équipe revient sur la première de la saison du Paris-Saint-Germain sans Neymar, ce vendredi soir à Ajaccio pour suspension, lui qui a le troisième temps de jeu de l’effectif depuis la reprise (1 279 minutes, toutes compétitions confondues). Rappelons que le joueur avait le 19e temps de jeu de l’effectif en 2021-2022, le 14e en 2020-2021, le 10e en 2019-2020, le 13e en 2018-2019 et le 11e en 2017-2018.

Sans le Brésilien, le PSG a inscrit trois buts et n’en a encaissé aucun. Un rendement d’un but toutes les 54 minutes, néanmoins inférieur à celui enregistré lorsqu’il est sur la pelouse (un but toutes les 35 minutes). Pour le remplacer, Hugo Ekitike est le favori selon le quotidien sportif et sera au côté de Messi et Mbappé positionnés derrière l’ancien attaquant rémois.

Cette absence “va offrir un autre visage du PSG. Peut-être plus proche de celui qu’imaginaient les décideurs cet été, quand la perspective d’un départ de Neymar n’était pas un tabou. Avec, en écho, les discussions tactiques lancées par Mbappé autour de son positionnement. La star des Bleus devrait retrouver une place qu’il préfère ce vendredi soir, derrière Ekitike, aux côtés de Messi” relate L’Équipe. L’international français devra montrer qu’il est plus à l’aise et plus décisif dans ce rôle puisqu’il va pouvoir “démarrer ses courses de plus loin, prendre la profondeur et se retrouver plus souvent face au jeu. Tout ce qu’il souhaitait ces dernières semaines.”