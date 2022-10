Le PSG affronte ce vendredi l’AC Ajaccio dans le cadre de la 12e journée de la Ligue 1. Une rencontre qui aura une importance dans cette période où les matches s’enchaînent pour les Rouge & Bleu.

Si le Paris Saint-Germain est en tête du championnat, le club de la capitale pourrait compter 6 points d’avance sur Lorient, son dauphin, avec une rencontre supplémentaire avec une victoire. Après un succès symbolique contre l’OM (2-1), les Ajacciens voudront de nouveau avoir le scalpe d’un gros de la Ligue 1. De son côté, Christophe Galtier devra faire avec un effectif amoindri. Comme le rapporte L’Équipe, la réflexion du coach parisien a avancé récemment entre les blessures et les suspensions de certains de ses joueurs.

Le 4-3-3 de nouveau aligné

Le club de la capitale va disputer pas moins de six rencontres jusqu’au 13 novembre prochain, et la trêve internationale de la Coupe du Monde. Il faudra donc concerner un maximum de joueurs pour l’entraîneur parisien dans ce marathon de rencontres. Rappelons que Sergio Ramos et Neymar sont suspendus pour ce match tandis que Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Danilo Pereira sont blessés ou en phase de reprise. Comme l’a révélé Christophe Galtier en conférence de presse, le PSG devrait évoluer avec une défense à 4 mais aussi un milieu à 3. Dans ce cas de figure, Nordi Mukiele pourrait donc être aligné d’entrée dans l’axe avec Marquinhos. Le milieu de terrain pourrait avoir un visage inédit avec les titularisations de Fabian Ruiz et… Renato Sanches au côté de Marco Verratti. Le Portugais pourrait remplacer son compatriote Vitinha, qui avait effectué un travail spécifique en salle ce jeudi. Enfin en attaque, Kylian Mbappé et Leo Messi pourraient être accompagnés par Hugo Ekitike. L’ancien Rémois pourrait être en pointe, et le Bondynois de 23 ans serait placé dans une position préférentielle avec un pivot sur qui s’appuyer… Comme il l’a tant demandé.

Le 11 probable du PSG pour affronter l’ACA : Donnarumma – Hakimi, Mukiele, Marquinhos (cap.), Bernat – Verratti, Fabian Ruiz, Renato Sanches – Messi, Mbappé – Ekitike