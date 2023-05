La valse des entraîneurs candidats pour le banc du PSG

La journée semble bien chargée du côté du PSG concernant les pistes sur le mercato. En effet, après les différentes informations au sujet de Lucas Hernandez et Manuel Ugarte, une nouvelle concernant le poste d’entraîneur voit le jour. C’est le nom de Luis Enrique qui est ciblé comme potentiel remplaçant de Christophe Galtier.

Le Paris Saint-Germain prépare la saison prochaine et les noms des futurs renforts commencent à sortir. En ce sens, le milieu de terrain du Sporting Portugal, Manuel Ugarte et le défenseur polyvalent français Lucas Hernandez pourraient rejoindre le club de la capitale dans les prochaines semaines. En effet, en plus de Milan Skriniar, les dirigeants parisiens tiendraient un accord avec les deux joueurs. Cependant, une zone d’ombre plane au dessus de la tête du PSG version 2022/2023 : Le poste d’entraîneur. Si Christophe Galtier ne devrait pas s’éterniser sur le banc Rouge & Bleu, son remplaçant peine à se démarquer. Cependant, nos confrères du Parisien affirment que Luis Enrique « figure en tête de liste, en compagnie de deux autres pistes, pour devenir l’entraîneur du PSG la saison prochaine« . En plus de bien se placer dans la course au banc du Paris Saint-Germain, l’ancien entraîneur du FC Barcelone et de La Roja « semble réunir en interne tous les suffrages, un peu moins les deux autres noms« . L’entourage du technicien transpyrénéen, contacté par Le Parisien, « dément tout contact avec le PSG, ce qui est logique à ce stade« . Dans ce dossier, le club de la capitale devra faire face à la concurrence Naples. Le récent champion d’Italie devrait se séparer de Luciano Spalletti qui n’entretient pas de bonnes relations avec son président Aurelio De Laurentiis. Des informations confirmées par nos confrères du site Goal.

Les autres noms sur la liste …

Outre les noms qui reviennent avec insistance que sont José Mourinho, Thiago Motta ou encore même Zinédine Zidane, un nouveau coach voit son nom associé au Paris Saint-Germain. En effet, RMC Sport avance la piste qui mène Xabi Alonso sur le banc du club de la capitale. Auteur de travaux colossaux au Bayer Leverkusen, l’ancien milieu de terrain du Real Madrid a cependant pour ambition de prendre la suite de Carlo Ancelotti sur le banc des Merengues. Dans ce dossier, le PSG devra également faire face à la concurrence de Tottenham et du Bayer Leverkusen. En effet, l’actuel sixième de Bundesliga espère ardemment prolonger son coach. Dans cette course à l’entraîneur, Luis Campos sait que le dossier Xabi Alonso sera difficile à concrétiser, ce qui laisse « une place de choix » à José Mourinho selon nos confrères RMC Sport. Le technicien portugais n’a pour le moment pas reçu d’offre concrète, mais se tient prêt.

🚨 BREAKING : Le PSG pense à Xabi Alonso pour remplacer Christophe Galtier… mais le dossier est complexe.



Confirmation que José Mourinho et Thiago Motta sont dans la short-list ✅



[@FabriceHawkins] pic.twitter.com/IaEKHEJJJv — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 25, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Avec tous ces noms qui circulent, le sort de Christophe Galtier semble de plus en plus scellé. Le technicien français est décrit par RMC Sport comme « toujours aussi combatif et plus souriant ces derniers jours« , malgré le peu de soutien en interne. Le dernier candidat dans cette course au banc du Paris Saint-Germain, Thiago Motta, « est tenu en haute estime par le président Nasser Al-Khelaïfi« . L’Italien est apprécié à Doha, « où certains pensent qu’il entraînera le PSG un jour« .