Manuel Ugarte tout proche de rejoindre le PSG

Luis Campos s’active en coulisse pour construire le nouveau visage du Paris Saint-Germain. Alors que plusieurs noms ont été évoqués ces derniers jours, comme Bernardo Silva et Randal Kolo Muani, le club de la capitale fonce sur un nouveau joueur. Selon certaines informations, Manuel Ugarte, milieu de terrain au Sporting Lisbonne, est tout proche de rejoindre le PSG.

Le PSG compte lever l’option d’achat à 60M d’euros

C’est d’abord le quotidien portugais Record qui l’a annoncé et le journal L’Équipe est venu confirmer ces informations. Il y a des discussions entre le PSG et le clan de Manuel Ugarte et elles sont à un stade très avancé. Malgré l’intérêt de plusieurs clubs de Premier League comme Tottenham et Aston Villa, l’arrivée du joueur de 22 ans dans la capitale française ne fait plus aucun doute rapporte L’Équipe. Le PSG compte lever l’option d’achat du joueur qui s’élève à 60 millions d’euros. Sous contrat jusqu’en 2026, L’Uruguayen devrait être le première recrue parisienne, sauf retournement de situation. RMC Sport a aussi confirmé les informations du média portugais en affirmant que le transfert est sur le point d’être bouclé et qu’un accord a déjà été trouvé entre les deux parties. Toutes ces informations ont par ailleurs été confirmées par le journaliste italien Fabrizio Romano, signe aussi que ce dossier est vraisemblablement en train de prendre une bonne tournure.

