L’offre de prolongation du PSG à Sergio Ramos

En fin de contrat dans quelques semaines avec le PSG, le défenseur espagnol Sergio Ramos pourrait rempiler pour une saison supplémentaire. En effet, le numéro 4 parisien aurait finalement reçu une offre de la part de ses dirigeants avec des conditions contractuelles bien changeantes.

Vers la fin d’un feuilleton qui aura durée bien longtemps. Après sa signature au cours de l’été 2021 avec le PSG, Sergio Ramos a connu une première saison plus que tronquée par les blessures. Au cours de l’exercice 2022/2023, l’ancien du Real Madrid a su redresser la barre, au moins sur le plan physique. En effet, avec ses 43 matchs (TCC) sous les ordres de Christophe Galtier, le champion du monde 2010 est le troisième joueur le plus utilisé de l’effectif Rouge & Bleu cette saison derrière Gianluigi Donnarumma et Marquinhos. En ce sens, le dossier Sergio Ramos est dans tous les esprits du côté des dirigeants du Paris Saint-Germain. En fin de contrat dans cinq semaines, l’Espagnol se serait vu proposer une offre de la part de sa direction selon nos confrères de Marca.

🔴 NEWS : Le PSG a fait une offre de prolongation de contrat à Sergio Ramos !



Son salaire sera divisé par deux. De potentielles variables seraient complétées via des bonus basés sur le nombre de matchs joués comme pour Verratti et Marquinhos.



Le quotidien espagnol avance un contrat d’une année supplémentaire, soit jusqu’en 2024, avec un salaire divisé par deux et des variations selon le nombre de matchs joués, comme ce fut le cas lors des prolongations de contrat de Marco Verratti et Marquinhos. Un paramètre contractuel nouveau pour le PSG qui pousse les joueurs à être les plus compétitifs possible.