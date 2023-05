Le PSG et Lucas Hernandez ont trouvé un accord

Le Paris Saint-Germain semble vouloir boucler ses dossiers prioritaires avant le début officiel du mercato estival. Alors que Milan Skriniar débarquera cet été, le PSG est en quête d’un défenseur central gaucher. Le club de la capitale jette son dévolu sur Lucas Hernandez, comme l’ont affirmé certains médias depuis quelques semaines. Le dossier semble prendre une bonne tournure selon les dernières informations.

Le Bayern Munich comme dernier rempart

Sous contrat jusqu’en 2024 avec le Bayern Munich, le défenseur français s’approchait d’une prolongation avec le club bavarois. Les discussions ont été interrompues par le joueur qui n’est pas insensible à l’intérêt du PSG. Selon les informations du journal L’Équipe, Luis Campos a obtenu un accord de principe de la part du joueur. Une étape importante mais il reste encore à convaincre le club allemand, qui a déjà été mis au courant. À un an de la fin de son contrat, Lucas Hernandez a son mot à dire même si le Bayern Munich veut le convaincre de rester. Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern, lui a même proposer un bail de trois ans au lieu de cinq ans pour le convaincre. Mais le joueur est sensible au projet parisien vendu par Luis Campos, rapporte L’Équipe.

Le club de la capitale apprécie son profil : sa combativité, sa mentalité, sa bonhomie, sa polyvalence. Il peut jouer comme défenseur central et latéral gauche, un élément qui permet au club de continuer à faire évoluer son équipe avec une défense à trois. Blesser depuis de longs mois au genou, le joueur fait son retour à l’entraînement collectif cette semaine et sera remis sur pied grâce à la préparation estivale qui approche. Le PSG a été convaincu et rassuré par cet élément explique L’Équipe. Si le club de la capitale avance sur le dossier, il sera tout de même compliqué de négocier avec le Bayern Munich qui a laissé entendre qu’une vente n’était pas à l’ordre du jour.

