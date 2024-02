En raison de l’intransigeance de la Mairie de Paris de vendre le Parc des Princes, le PSG pourrait construire son propre stade. La ville de Gonesse s’est proposée.

Désireux de devenir propriétaire de son stade, le PSG souhaiterait acheter le Parc des Princes à la Mairie de Paris. Mais Anne Hidalgo n’est pas de cet avis, souhaitant que le stade de la Porte d’Auteuil reste dans le patrimoine parisien. Une situation qui ne plaît pas aux dirigeants parisiens, Nasser al-Khelaïfi en tête. Le président parisien a expliqué que la décision était prise, le PSG va quitter le Parc des Princes. Après cette annonce, Valérie Pécresse, la présidente de la Région Île-de-France, a expliqué vouloir tout faire pour que le PSG trouve un terrain dans la région parisienne pour construire sa future enceinte. Elle a même envoyé un message aux maires franciliens pour les inciter à faire une proposition au PSG pour des terrains qui pourraient accueillir le futur stade.

180 hectares de disponibles

Alors que la ville d’Aulnay-sous-Bois (93602) s’est dit prêt à accueillir le possible futur stade du PSG, ce n’est pas la seule commune de la région parisienne à s’être positionnée. Selon les informations de L’Equipe, la ville de Gonesse dans le Val-d’Oise (95) serait également intéressée. Un courrier aurait même été envoyé il y a peu à ce sujet à Nasser al-Khelaïfi, le président parisien. L’adjoint au maire de la ville en charge des finances, des commandes publiques, Claude Tibi, a expliqué au quotidien sportif : « Gonesse possède 180 hectares de disponibles. Nous sommes desservis par trois autoroutes (A1, A3 et A104), proche de deux aéroports (Roissy et Le Bourget) et nous allons être raccordés au Grand Paris Express. Nous serons à 15-20 minutes de la gare Saint-Lazare. » Sur ce lieu, le PSG aurait la place de mener à bien ses différents projets immobiliers : nouveau stade, hôtel et autres lieux d’activités. La ville prévoit aussi, dans cette zone, de construire un lycée pour former aux métiers de l’hôtellerie, de la restauration, l’alimentation et de l’agriculture biologique, conclut l’Equipe.