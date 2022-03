Le PSG touchera 17% des fonds apportés par CVC

Dans une difficulté financière certaine, le championnat de France cherchait des solutions, au même titre que ses homologues. Et depuis peu, on a appris l’arrivée d’un nouvel investisseur au sein du paysage footballistique hexagonal, une véritable aubaine en somme. En effet, CVC, investisseur luxembourgeois, va injecter environ 1,5 milliards d’euros dans la nouvelle société que lancera sous peu la LFP pour environ 13% de l’exploitation de la Ligue 1.

Ce jour, le collège de la Ligue 1 se réunissait pour établir la répartition de ces gains. L’Equipe nous partage en détail l’accord qui a été conclu. Ainsi, trois groupes ont été définis : seul dans le premier groupe, le PSG réclamait près de 30% du total de cette somme. Cependant, comme l’indique le quotidien sportif, Paris a fait un gros effort pour s’entendre avec les instances puisque les Rouge et Bleu ont accepté de récupérer 200 millions d’euros, ce qui représente une part de 17%. En comparaison, l’OL et l’OM, tous deux présent dans le second groupe, toucheront la bagatelle de 90 millions d’euros. Le reste du groupe deux percevront 80 millions d’euros. Enfin, le dernier groupe récupérera 35 millions d’euros de ces 1,5 milliards