Revue de Presse PSG : CDM 2022, Mbappé, FC Lorient, ultras…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 2 avril 2022. Les internationaux du PSG connaissent leurs adversaires pour la phase de poules de la Coupe du monde 2022, plusieurs Parisiens incertains avant la réception du FC Lorient, Kylian Mbappé et l’épisode des droits d’image, et quel accueil des Ultras au Parc des Princes.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 qui a eu lieu ce vendredi en fin d’après-midi. De nombreux Parisiens connaissent leurs adversaires pour la phase de groupes du prochain Mondial au Qatar (21 novembre au 18 décembre). Ainsi, l’Equipe de France (groupe D) de Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé rencontrera le Danemark, la Tunisie et un vainqueur du barrage intercontinental (l’Australie ou les Emirats Arabes Unis face au Pérou). De son côté, le Brésil (groupe G) de Marquinhos et Neymar disputera des rencontres face à la Suisse, la Serbie et le Cameroun. Les Pays-Bas de Georginio Wijnaldum (groupe A) feront face au Sénégal d’Abdou Diallo et Idrissa Gueye, au Qatar et à l’Equateur.

Les Argentins du PSG (Leandro Paredes, Leo Messi et Angel Di Maria) sont dans le groupe C en compagnie de l’Arabie saoudite, du Mexique et de la Pologne. Dans le groupe E, l’Espagne de Pablo Sarabia défiera l’Allemagne de Thilo Kehrer et Julian Draxler, le Japon et potentiellement le Costa Rica de Keylor Navas, si los Ticos remportent leur barrage face à la Nouvelle-Zélande. De son côté, le Maroc d’Achraf Hakimi sera opposé à la Belgique, le Canada et le finaliste 2018, la Croatie. Enfin, le Portugal (groupe H) de Nuno Mendes et Danilo Pereira va affronter le Ghana, l’Uruguay et la Corée du Sud.

Le quotidien sportif rapporte également que plusieurs joueurs du PSG sont incertains pour la réception du FC Lorient ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video) en conclusion de la 30e journée de Ligue 1. Ce samedi matin, les Parisiens vont s’entraîner une dernière fois au Camp des Loges et certains joueurs ne devraient pas être présents comme Keylor Navas, Juan Bernat, Julian Draxler, Ander Herrera, Abdou Diallo (adducteurs) et Marco Verratti (fatigue). Ils devraient être ménagés ou restés en soins aujourd’hui. « Un nouveau point sera fait à l’issue de l’entraînement du matin », précise le quotidien. De retour à l’entraînement depuis quelques jours, Sergio Ramos postule pour figurer dans le groupe de Mauricio Pochettino.

Enfin, L’Equipe revient sur l’épisode du boycott de Kylian Mbappé lors des opérations marketing des Bleus et les possibles conséquences en clubs. En effet, les dirigeants des différentes équipes craignent une « attitude moins disciplinée » des joueurs à l’avenir. Pour rappel, l’attaquant français avait refusé que son image soit associée à certaines marques qui vont à l’encontre de ses convictions et a relancé le débat sur le droits d’image des footballeurs. Le quotidien rapporte qu’au PSG aussi, Kylian Mbappé « peut rechigner à s’associer à certaines marques. » Mais lors du dernier « work-shop » en mars, l’attaquant de 23 ans avait fait le job avec les opérations pour Accor, EA, Orange et Qatar Tourism. « Mais comme en sélection, les échanges avec son clan et son avocate, extrêmement professionnelle et pointilleuse, sont nombreux et pas toujours simples. »

De son côté, Le Parisien met en avant l’ambiance qui attend le PSG pour son match au Parc des Princes face au FC Lorient. Après avoir exprimé leur colère et mécontentement lors de la victoire face aux Girondins de Bordeaux (3-0) le 13 mars dernier, les Ultras du PSG pourraient de nouveau se faire entendre, surtout après la large défaite sur la pelouse de l’AS Monaco (0-3). « Les modalités d’action se décident ce week-end, lors des réunions prévues entre supporters du Collectif Ultras Paris (CUP), nantis de 2.400 membres situés à Auteuil, les plus festifs en général, les plus déçus en ce moment. » Mais certains supporters parisiens, dépités par cette fin de saison et la situation au club, préfèrent ne plus venir au Parc pour encourager l’équipe première et se tournent désormais vers la section féminine comme mercredi dernier avec le match contre le Bayern Munich.

Et vu qu’aucun changement n’a eu lieu au sein du club depuis l’élimination en Ligue des champions le 9 mars dernier, le mécontentement (banderoles, sifflets) des supporters est de nouveau à prévoir. Principale cible de l’animosité des Ultras, Leonardo est toujours au poste et « travaille pour l’instant en dessinant les contours de la future équipe sans savoir si l’actionnaire le conservera ou l’évincera. Concernant Mauricio Pochettino, l’affaire semble davantage avancée, l’Argentin vivant ses derniers mois sur le banc parisien », conclut quotidien francilien.

Enfin, Le Télégramme se demande si le FC Lorient peut de nouveau surprendre le PSG. En effet, les Merlus restent sur deux matches sans défaite face aux Rouge & Bleu (3-2 la saison dernière et 1-1 avant la trêve hivernale). Par le passé, le club breton a longtemps été considéré comme l’une des bêtes noires du PSG. Lorient peut également profiter de la période compliquée du club parisien pour espérer faire un résultat. Cependant, au Parc des Princes, le PSG est intouchable cette saison en championnat (13 victoires et 1 nul). De plus, les Parisiens voudront réagir après la claque reçue face à Monaco (0-3) juste avant la trêve internationale.