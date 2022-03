Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 27 mars 2022. Les discussions sur l’avenir de Marquinhos n’ont toujours pas abouti, Messi sème le doute sur son avenir, les nombreux joueurs de l’Equipe de France passés par le centre de formation parisien, Mbappé et Kimpembe dans le onze probable pour affronter l’Afrique du Sud, et les différents versements de CVC Capital Partners.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur le grand nombre de joueurs formés au PSG et appelés en Equipe de France. En effet, huit joueurs (Areola, Maignan, Kimpembe, Rabiot, Nkunku, Guendouzi, Coman et Diaby) issus du centre de formation parisien sont présents dans la liste de Didier Deschamps lors de ce rassemblement de mars, une première dans l’histoire des Bleus. Au milieu des années 2000, les Rouge & Bleu ont réussi à restructurer leur centre de formation en recrutant les meilleurs éléments de la région parisienne. Avec de nombreux trophées remportés dans les différentes catégories jeunes, certains Titis ont atteint le plus haut niveau, même si quelques formateurs « regrettent de ne pas en voir plus titulaires au PSG. » À ce jour, seul Presnel Kimpembe évolue avec le maillot parisien.

Directeur sportif du PSG entre 2003-2004 puis 2006-2012, Alain Roche raconte comment il a réussi à faire évoluer le centre de formation du club francilien. « En 2006, Pierre Blayau m’avait demandé de restructurer le secteur de la formation et de la préformation qui était réparti sur deux sites. Nous avons donc regroupé la préformation sur un seul site à Verneuil-sur-Seine, j’ai nommé Bertrand Reuzeau, alors à Sedan, à la tête du centre de formation, et nous avons réduit les effectifs de jeunes, augmenter les moyens en matière de formation et fait évoluer les programmes d’entraînement. On a confié la cellule de recrutement à Pierre Reynaud qui a eu tout le loisir d’organiser ce secteur sur l’Île-de-France. Avant cette période, les jeunes avaient tendance à partir dans d’autres centres de formation. »

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque l’avenir de Marquinhos. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, le Brésilien de 27 ans désire prolonger avec les Rouge & Bleu. « Engagées il y a plusieurs mois, les discussions pour prolonger au PSG n’ont toujours pas abouti », rapporte L’E. Si son avenir semble s’écrire au PSG, le capitaine parisien traverse actuellement une période délicate avec des performances compliquées notamment lors du 8e de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid. Mais même si son leadership a été discuté, « les dirigeants le perçoivent toujours comme un élément essentiel et moteur. » Ainsi, les différentes parties se sont vite mises d’accord pour une prolongation de quelques années supplémentaires (jusqu’en 2026 ou 2027). « Pourtant, ce qui s’apparentait à une simple formalité n’a toujours pas été bouclé. Les positions restent même assez éloignées sur le volet financier. »

Dans la grille des salaires du club, Marquinhos est en quatrième position (1,2M€ brut mensuel), à égalité avec Verratti, mais très loin derrière les trois stars de l’attaque : Neymar (4,08 M€), Messi (3,38 M€) et Mbappé (2,22 M€). Depuis sa prolongation de contrat en janvier 2020, l’international brésilien – au club depuis 2013 – a gagné en influence dans le vestiaire en récupérant notamment le brassard de capitaine après le départ de Thiago Silva. De plus, il est considéré comme l’un des meilleurs à son poste. « De quoi justifier à ses yeux une revalorisation. Côté PSG, on n’a pas d’inquiétude et on souligne qu’il n’y a pas urgence. »

Le quotidien sportif revient également sur les propos tenus par Leo Messi à l’issue de la victoire face au Venezuela (3-0), dans la nuit de vendredi à samedi. L’attaquant du PSG a été questionné sur son avenir avec l’Albiceleste : « Après la Coupe du monde, je vais devoir faire le point sur beaucoup de choses. Que cela se passe bien ou mal, et on espère que cela se passe de la meilleure des façons. Mais sans doute qu’après, je vais repenser beaucoup de choses. » Si cette réponse était surtout centrée sur son avenir en sélection, certains médias argentins y ont plutôt vu un message concernant son futur avec le PSG. De plus, les sifflets de certains supporters parisiens à l’encontre de Leo Messi passent très mal en Argentine. « Dans ce contexte, les déclarations de l’intéressé après le match ont lancé un débat au pays sur la possibilité qu’il puisse ne pas aller au bout de son contrat avec le Paris-SG, qui court jusqu’en 2023 (avec un an de plus en option). »

L’Equipe se projette aussi sur le prochain match amical de l’Equipe de France face à l’Afrique du Sud ce mardi. Et le sélectionneur, Didier Deschamps, devrait faire une large revue d’effectif par rapport à la victoire contre la Côte d’Ivoire. Remplaçants face aux Éléphants, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé devraient retrouver une place dans le onze de départ. Pour le défenseur parisien, cela dépendra de l’évolution de sa bronchite, qui l’a empêché de s’entraîner avec le groupe au début du rassemblement. « Préservé à Marseille en raison d’une infection ORL, Kylian Mbappé sera également aligné en attaque si son état de santé évolue bien. », précise L’Equipe.

XI probable des Bleus : Maignan – Koundé, Varane (c), Kimpembe – Clauss, Kanté, Pogba, T. Hernandez (ou Digne) – Griezmann – Ben Yedder (ou Giroud), Mbappé.

Enfin, le quotidien sportif donne des précisions sur le découpage des sommes et les échéances de CVC Capital Partners, suite à leur entrée (à hauteur de 13%) dans la filiale commerciale de la Ligue de football professionnel. « La manne de 1,130 milliard d’euros donnée aux clubs sera versée en trois fois : juillet 2022, juin 2023 et juin 2024. » Ainsi, dans quelques mois, chaque clubs de Ligue 1 touchera 16,5M€. Seul dans le groupe 1 (voir les détails ici), le PSG « se verra allouer 50 M€ en 2023 et 133,5 M€ en 2024, pour un total de 200 M€. » A titre de comparaison, l’OL et l’OM, les deux autres clubs qui toucheront le plus, « prendront chacun 23,5 M€ en 2023 et 50 M€ en 2024. »