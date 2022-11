Ce dimanche après-midi, le PSG reçoit Auxerre dans le cadre de la 15e journée de la Ligue 1, dernière rencontre avant la Coupe du Monde. Marquinhos est forfait pour cette dernière en raison d’une gêne musculaire.

Avant la pause de la Coupe du Monde, le PSG affronte Auxerre ce dimanche après-midi (13 heures, Prime Video, Canal Plus Foot). Une rencontre pour laquelle Keylor Navas, Fabian Ruiz et Marquinhos sont forfaits. Pour le capitaine Rouge & Bleu, il s’agit d’une gêne musculaire et le club n’a voulu prendre aucun risque à sept jours du début du Mondial au Qatar. Du côté de la sélection brésilienne, on explique ne pas s’inquiéter de cette absence du défenseur central.

Il sera réévalué lundi par le staff médical du Brésil

Selon les informations de Globo Esporte, le staff médical de la Seleçao ne s’inquiète pas pour le numéro 5 du PSG. Comme tous les convoqués, il est attendu demain au centre d’entraînement de la Juventus, où la sélection brésilienne se prépare avant de décoller pour le Qatar. À son arrivée en Italie, Marquinhos sera évalué par les médecins pour faire un point sur son état physique. Les joueurs de Tite entreront dans la compétition le jeudi 24 novembre à 20 heures contre la Serbie. Il jouera ensuite la Suisse (28 novembre, 17 heures) puis le Cameroun (2 décembre, 20 heures).