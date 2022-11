PSG / Auxerre – les compositions officielles

Ce dimanche, le PSG reçoit Auxerre dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Pour ce dernier match avant la Coupe du Monde, les Rouge & Bleu voudront terminer sur une bonne note pour reprendre cinq points d’avance sur son dauphin, Lens.

Pour la 15e journée de Ligue 1, le PSG reçoit – au Parc des Princes – le promu auxerrois. Pour cette dernière rencontre avant la Coupe du Monde au Qatar, Christophe Galtier devra faire sans Keylor Navas (repos), Fabian Ruiz (repos) et Marquinhos (gêne musculaire). Malgré 12 joueurs convoqués pour le Mondial, l’entraîneur du PSG a décidé de ne pas faire souffler tous ses Mondialistes pour cette rencontre contre Auxerre. Dans les buts, sans surprise, Gianluigi Donnarumma est titulaire. Il sera défendu par une défense à quatre avec Achraf Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche et une défense centrale Sergio Ramos–Nordi Mukiele. De retour dans le groupe après sa blessure au tendon d’Achille, Presnel Kimpembe débute sur le banc. Le milieu de terrain sera composé de Marco Verratti, Danilo Pereira et Carlos Soler. L’attaque sera composée de la MNM, Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi.

🚨👕 | | Le #PSG arborera son maillot domicile face l’AJ Auxerre Le #bleuetdefrance et un badge en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 sont présents sur le maillot 🕊️❤️💙#PSGAJA pic.twitter.com/3gBqWHtYAC — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 13, 2022

Feuille de match PSG / Auxerre

15e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 13 heures – Diffuseurs : Prime Video et Canal Plus Foot – Arbitre : Thomas Leonard – Arbitres assistants : Cyril Mugnier et François Boudikian – Quatrième arbitre : Robin Chapapria – VAR : Johan Hamel et Karim Abed