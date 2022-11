PSG – Auxerre : annoncez votre pronostic

Ce dimanche après-midi (13 heures, Prime Video & Canal Plus Foot), le PSG reçoit Auxerre dans le cadre de 15e journée de Ligue 1. Avec ce dernier match avant la Coupe du Monde, les Parisiens voudront poursuivre leur invincibilité depuis le début de la saison et reprendre cinq points d’avance sur Lens.

Cette rencontre face à l’AJ Auxerre a tout du match piège. Dernière rencontre avant la Coupe du Monde, les Mondialistes du PSG vont-ils levier le pied ou bien se donner à fond pour s’offrir un bon matelas sur Lens, qui est provisoirement revenu à deux points grâce à son succès contre Clermont hier soir (2-1). En conférence de presse, Christophe Galtier a expliqué qu’il ne comptait pas ménager ses joueurs. Il laissera au repos un joueur seulement s’il lui demande de ne pas jouer. Mais d’après lui, aucun de ses joueurs n’est venu dans son bureau pour cette raison.

Et à deux heures de ce coup d’envoi, comment sentez-vous ce match ? N’hésitez pas à nous livrer votre pronostic dans la rubrique commentaire ci-dessous. Dimanche dernier, à la même heure, le PSG s’était imposé sur la pelouse de Lorient (1-2) en Ligue 1 grâce à des buts de Neymar et Danilo Pereira. Un résultat annoncé ici par Fox Mulder, Niko, Fladnag59, Baby Bejita, laf, PSGGRANDHUITHEXAGONE, Popoch et parisienmania. Félicitations à eux !