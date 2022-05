Hier soir, les nommés pour les récompenses de fin de saison des Trophées UNFP ont été dévoilés. En ce qui concerne la Ligue 1 et la D1 Arkema, le PSG est fortement représenté. Nuno Mendes figure parmi les finalistes du meilleur espoir de la saison, Gianluigi Donnarumma celui du gardien et Kylian Mbappé pour le meilleur joueur. Marie-Antoinette Katoto, Grace Geyoro et Kadidiatou Diani sont nommées pour le titre de meilleure joueuse de D1. Une absence a beaucoup fait parler dans ces récompenses, celle de Mauricio Pochettino pour l’entraîneur de la saison. C’est le deuxième coach champion de France à ne pas être nommé après Alain Perrin en 2008. Pour Johan Micoud, cette absence est logique.

« Je trouve ça plutôt logique par rapport à l’attente que l’on avait de Pochettino. Ce qui est sûr, c’est que c’est très compliqué d’entraîner ce club, ce PSG-là, avec ces stars. Il a quand même été pris pour amener sa marque de fabrique, qui était un jeu particulier qu’il avait bien fait à Tottenham. On n’a jamais vu ça du côté du PSG ou très peu, regrette Micoud dans l’Equipe du Soir. Il nous avait dit les six premiers mois qu’il fallait attendre septembre pour le juger. Donc là, il a été jugé et en plus par ses pairs, où il ne fait pas partie des cinq meilleurs entraîneurs. C’est vrai que c’est assez dommage parce que c’est clair que c’est difficile de gérer cette armée. À un moment donné, tu sais très bien que si tu ne mets pas en place ce que tu veux, tu vas être dégagé. Va au bout de tes idées et essaye de le faire, de le mettre en place. Là, on n’a jamais eu un semblant de quelque chose de ce que Pochettino pouvait apporter à ce club-là. Je trouve donc logique qu’il ne soit pas nommé pour ce titre. »