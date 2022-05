Marco Verratti rend hommage aux salariés du PSG

Il y a une dizaine de jours, le PSG a validé son 10e titre de champion de France en concédant le nul sur la pelouse du Parc des Princes contre Lens (1-1). Marco Verratti a été l’un des artisans de ce nouveau titre. Pour célébrer ce titre historique, les Rouge & Bleu réalise plusieurs sujets sur leur site et leur réseaux sociaux. Ce mercredi matin, le club de la capitale a dévoilé un échange entre le milieu de terrain et une employée du PSG, Virginie Lahaye, documentaliste depuis 2018. Lors de cette conversation, Verratti a rendu hommage à tous les salariés du club de la capitale.

« À la fin, qu’on ait un petit ou un grand rôle, chacun apporte sa pierre pour faire une chose magnifique. Je pense que le PSG a beaucoup grandi. Moi, je suis ici depuis dix ans et j’ai vu le club changer. Et ça, ce n’est pas seulement grâce aux joueurs et je le vois maintenant avec les nouveaux joueurs qui arrivent. Ils sont suivis d’une façon différente. Nous quand on est arrivés, c’était un peu plus dur au début. Mais on a grandi tous ensemble. Et c’est pour ça que je dis qu’on est tous ensemble, on est tous dans le même bateau (joueurs et salariés du club, ndlr). »

Le milieu de terrain a ensuite évoqué la difficulté de remporter des titres, lui qui est le recordman de titre de champion de France pour un joueur avec 8.

« C’est ça le plus difficile dans le football, c’est de confirmer à chaque match, chaque semaine parce que dans le football, ça va vraiment très vite. Donc tu ne peux pas t’arrêter. Tu gagnes un titre, et là vendredi tu as déjà un match, et même si on est déjà champion, il faut déjà qu’on gagne. Il ne faut pas se laisser abattre quand il y a des défaites, parce que ça arrive. Et il ne faut pas trop se couvrir d’éloge quand tu gagnes d’autres choses. Bien sûr on est content parce qu’à la fin, on s’entraîne pour gagner des titres. Mais, il ne faut jamais s’arrêter, c’est un peu le but. »