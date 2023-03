Le PSG reçoit Lyon dimanche soir (20h45, Prime Video) dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Alexandre Lacazette sera l’une des armes de Laurent Blanc pour tenter de faire mal au PSG. Le capitaine lyonnais a hâte de jouer ce match.

Dixième de Ligue 1, Lyon affronte le PSG dimanche soir – au Parc des Princes – dans le cadre de la 29e journée. Les Lyonnais voudront tenter l’exploit de s’imposer au Parc des Princes. Et pour cela, ils pourront compter sur leur capitaine, Alexandre Lacazette. De retour au club l’été dernier, a inscrit 17 buts en Ligue 1, se plaçant à la troisième place du classement derrière Kylian Mbappé et Jonathan David (19 buts chacun). En conférence de presse, Lacazette a évoqué ce choc contre les Parisiens.

« On doit rester concentré sur Paris »

« C’était long ces 15 jours sans jouer. Après ma blessure je n’ai pas eu beaucoup de temps de jeu. On a bien travaillé pendant la trêve. On hâte de jouer ces matchs. Le match de Nantes est dans nos têtes mais on doit rester concentré sur Paris. C’est des matchs que l’on a envie de jouer contre Paris. On a envie de faire un gros match, c’est dommage que ce soit trois jours avant la demi-finale mais on va tout faire pour faire un beau match. On sait que l’on joue notre saison mercredi, on doit faire une belle prestation ce dimanche pour au mieux préparer le match de Nantes. Mbappé ? Ce n’est pas particulier pour moi d’affronter Mbappé car je ne suis jamais près de lui sur le terrain mais je pourrais demander à mes défenseurs ce qu’ils en pensent. Mbappé est l’un des meilleurs du monde qui a de très grands projets pour sa carrière. »