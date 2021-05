L.Karabatic : “Nous sommes excités avant d’affronter Kiel”

Le PSG Handball est la seule section du PSG à encore être en lice en Europe cette saison. Les Parisiens se déplacent demain à Kiel (20h45) dans le cadre du quart de finale aller de l’EHF Velux Champions League. Avant cette rencontre, les Rouge & Bleu se sont largement imposées en Lidl Starligue contre Limoges (28-41). Le capitaine parisien – Luka Karabatic – a évoqué la double confrontation avec le club allemand, tenant du titre.

“Nous sommes toujours confiants, peu importe l’équipe qui est en face et quelle que soit la compétition. Nous sommes excités et avons très envie d’en découdre avec Kiel, même si nous avons conscience du défi important qui nous attend. C’est sûr que nous aurions préféré le rencontrer un peu plus tard dans la compétition, mais il faut faire avec, note Karabatic pour Le Parisien. Dans le fond, cela ne change rien à notre ambition, qui est d’inscrire pour la première fois le nom du PSG au palmarès. Nos atouts ? En premier lieu notre défense très agressive, avec une base solide capable de développer un jeu rapide vers l’avant. C’est un aspect que Kiel possède également, le but sera donc de les faire déjouer le plus possible derrière. L’autre atout pourrait être la présence de public chez nous au retour (le 19 mai). Ce serait énorme si nous pouvions avoir un peu de nos supporters et nos familles à Coubertin, cela pourrait jouer en notre faveur au cas où le match aller ne se passe pas trop mal pour nous.“

Luka Karabatic a aussi donné des nouvelles de son frère, Nikola, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou en octobre. “Plutôt bien. Cela évolue quotidiennement et il est en bonne voie pour, on l’espère tous, rejouer avant la fin de la saison. Sa blessure est loin d’être anodine, mais il n’est pas loin d’être prêt.“