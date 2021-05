Luis Ferrer : “Camavinga est un joueur d’avenir”

Alors que la saison arrive à son terme à la fin du mois de mai, les différents clubs de football réfléchissent déjà à leurs prochaines recrues pour la saison 2021-2022. Si le PSG s’est principalement concentré sur les prolongations de contrat ces derniers mois (Keylor Navas, Juan Bernat, Ángel Di María et Neymar Jr), il réfléchit également aux joueurs pouvant renforcer son effectif. Pour l’émission Téléfoot, Luis Ferrer – superviseur-recruteur du PSG de 2009 à 2020 qui a crée son agence de management sportif (LF360) – a donné son ressenti sur les pistes Eduardo Camavinga et Lionel Messi.

“Là c’est vraiment très important. En août dernier, c’était la finale et là c’était la demi-finale. On a ce groupe, on est dans la bonne direction. Après, on a constaté que cette équipe a encore un petit manque à certains postes”, a commenté Luis Ferrer à l’émission dominicale, avant de se pencher sur les pistes annoncées du mercato parisien. “Camavinga est un joueur de talent. Il a un potentiel et c’est un joueur d’avenir. Même si je suis Argentin, j’aurais ciblé ce marché franco-français. Lionel Messi ? Il y a une phrase que je dis souvent : ‘dans le foot tout est possible’. Après comment faire quand tu accumules Messi, Neymar, Mbappé et Cristiano Ronaldo ? Après, il y a une logique : avoir une équipe collective.”