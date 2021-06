L’agent de Wijnaldum est à Paris pour les dernières négociations avec le PSG (MD)

Ces dernières heures, l’annonce de l’arrivée de Georginio Wijnaldum au PSG s’est accélérée. Promis au FC Barcelone depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain de 30 ans (libre de tout contrat) va finalement rejoindre le PSG, suite à une offre de dernières minutes des Rouge et Bleu selon de nombreux médias. De son côté, le FC Barcelone ne s’alignera pas sur la proposition salariale du club français, comme le rapporte la presse catalane. Et selon les informations du Mundo Deportivo, l’agent du joueur, Humphrey Nijman, est à Paris pour les dernières négociations avant la signature de Georginio Wijnaldum. “Avec le Barça ferme dans sa proposition économique, sans bouger le petit doigt par rapport l’offre initiale (entre autres parce que ses caisses ne le permettent pas non plus), Wijnaldum a oublié ses illusions d’enfant, quand il rêvait de jouer pour le Barça, et a opté pour l’offre millionnaire du PSG”, conclut avec dépit le média catalan.