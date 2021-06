Après une fin de saison intense avec le PSG, certains joueurs parisiens sont désormais concernés par les matches de sélection. De nombreux joueurs des Rouge et Bleu disputeront des compétitions avec leurs nations. L’Euro pour Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe, Pablo Sarabia, Danilo Pereira, Alessandro Florenzi et Marco Verratti. La Copa America pour Marquinhos, Neymar, Leandro Paredes et Ángel Di María. Enfin, Abdou Diallo et Idrissa Gueye participeront à un dernier match amical avec le Sénégal. Voici ci-dessous le calendrier des internationaux du PSG.

France (Mbappé, Kimpembe)

France / Bulgarie (mardi 8 juin / match amical)

(mardi 8 juin / match amical) France / Allemagne (mardi 15 juin / 1ère journée de la phase de groupes de l’Euro)

(mardi 15 juin / 1ère journée de la phase de groupes de l’Euro) Hongrie / France (samedi 19 juin / 2e journée de la phase de groupes de l’Euro)

(samedi 19 juin / 2e journée de la phase de groupes de l’Euro) Portugal / France (mercredi 23 juin / 3e journée de la phase de groupes de l’Euro)

Espagne (Sarabia)

Espagne / Lituanie (mardi 8 juin / match amical)

(mardi 8 juin / match amical) Espagne / Suède (lundi 14 juin / 1ère journée de la phase de groupes de l’Euro)

(lundi 14 juin / 1ère journée de la phase de groupes de l’Euro) Espagne / Pologne (samedi 19 juin / 2e journée de la phase de groupes de l’Euro)

(samedi 19 juin / 2e journée de la phase de groupes de l’Euro) Slovaquie / Espagne (mercredi 23 juin / 3e journée de la phase de groupes de l’Euro)

Italie (Florenzi, Verratti)

Turquie / Italie (vendredi 11 juin / 1ère journée de la phase de groupes de l’Euro)

(vendredi 11 juin / 1ère journée de la phase de groupes de l’Euro) Italie / Suisse (mercredi 16 juin / 2e journée de la phase de groupes de l’Euro)

(mercredi 16 juin / 2e journée de la phase de groupes de l’Euro) Italie / Pays de Galles (dimanche 20 juin / 3e journée de la phase de groupes de l’Euro)

Portugal (Danilo Pereira)

Portugal / Israël (mercredi 9 juin / match amical)

(mercredi 9 juin / match amical) Hongrie / Portugal (mardi 15 juin / 1ère journée de la phase de groupes de l’Euro)

(mardi 15 juin / 1ère journée de la phase de groupes de l’Euro) Portugal / Allemagne (samedi 19 juin / 2e journée de la phase de groupes de l’Euro)

(samedi 19 juin / 2e journée de la phase de groupes de l’Euro) Portugal / France (mercredi 23 juin / 3e journée de la phase de groupes de l’Euro)

Brésil (Marquinhos, Neymar)

Paraguay / Brésil (mercredi 9 juin / 8e journée des Éliminatoires à la Coupe du monde 2022)

(mercredi 9 juin / 8e journée des Éliminatoires à la Coupe du monde 2022) Brésil / Vénézuela (dimanche 13 juin / 1ère journée de la phase de groupes de la Copa America)

(dimanche 13 juin / 1ère journée de la phase de groupes de la Copa America) Brésil / Pérou (vendredi 18 juin / 2e journée de la phase de groupes de la Copa America)

(vendredi 18 juin / 2e journée de la phase de groupes de la Copa America) Brésil / Colombie (jeudi 24 juin / 3e journée de la phase de groupes de la Copa America)

(jeudi 24 juin / 3e journée de la phase de groupes de la Copa America) Brésil / Equateur (dimanche 27 juin / 4e journée de la phase de groupes de la Copa America)

Argentine (Paredes, Di María)

Colombie / Argentine (mercredi 9 juin / 8e journée des Éliminatoires à la Coupe du monde 2022)

(mercredi 9 juin / 8e journée des Éliminatoires à la Coupe du monde 2022) Argentine / Chili (lundi 14 juin / 1ère journée de la phase de groupes de la Copa America)

(lundi 14 juin / 1ère journée de la phase de groupes de la Copa America) Argentine / Uruguay (samedi 19 juin / 2e journée de la phase de groupes de la Copa America)

(samedi 19 juin / 2e journée de la phase de groupes de la Copa America) Argentine / Paraguay (mardi 22 juin / 3e journée de la phase de groupes de la Copa America)

(mardi 22 juin / 3e journée de la phase de groupes de la Copa America) Bolivie / Argentine (mardi 29 juin / 4e journée de la phase de groupes de la Copa America)

Sénégal (Diallo, Gueye)