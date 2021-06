Georginio Wijnaldum était en fin de contrat avec Liverpool après cinq ans au sein des Reds. L’international néerlandais (30 ans) pouvait donc discuter avec les clubs qu’il souhaitait pour définir son avenir. Dans cette optique, le milieu de terrain a discuté pendant plusieurs semaines avec le FC Barcelone. Le PSG s’est aussi positionné et ce sont les Rouge & Bleu qui ont raflé la mise. Dans le podcast Here We Go de Fabrizio Romano et Francesco Porzio, Humphry Nijman – agent de Wijnaldum – a évoqué le choix de son client de rejoindre la capitale française. “Lorsque les offres du PSG et de Barcelone sont arrivées sur la table, à un moment donné, vous devez faire un choix. Les deux clubs étaient des options fantastiques. À la fin, le choix du joueur est tombé sur Paris.“

Humphry Nijman a confirmé que Mauricio Pochettino a parlé avec l’ancien de Newcastle pour lui expliqué comment il comptait l’utiliser et ce qu’il attendait de lui. Enfin, Leonardo a aussi un rôle important dans ce dossier. Le directeur sportif parisien s’est montré très professionnel, sérieux mais également passionné et déterminé explique l’agent du Néerlandais.