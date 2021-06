RMC Sport fait le point sur le mercato du PSG

Le mercato estival a débuté le 9 juin et le PSG a déjà recruté Georginio Wijnaldum et est sur le point de faire signer Gianluigi Donnarumma. Mais son mercato n’est pas terminé. Les Rouge & Bleu sont à la recherche d’un latéral droit et ont jeté leur dévolu sur Achraf Hakimi. L’international marocain est aussi dans le viseur de Chelsea. Ce vendredi après-midi, Mohamed Bouhafsi – journaliste RMC Sport – a fait un point sur ce dossier dans un live pour le média sportif. Le PSG s’est rapproché de l’Inter ces dernières heures, alors que Chelsea est aussi proche des demandes de l’Inter. Mais Achraf Hakimi a comme priorité de rejoindre le PSG. Les deux clubs continuent de discuter et un accord pourrait être trouvé pour un transfert de 70 millions d’euros bonus compris.

Mohamed Bouhafsi qui a aussi évoqué Paul Pogba. L’international français est bien surveillé par le PSG, Nasser al-Khelaïfi a rencontré Mino Raiola – son agent – à Nice mercredi. Les deux hommes ont parlé de Moise Kean, d’un possible départ de Mitchel Bakker et donc de Paul Pogba. Même si Manchester United ne veut pas s’en séparer, le milieu de terrain ne veut pas prolonger (fin de contrat juin 2022). Les Red Devils demandent 80 millions d’euros pour laisser filer l’ancien de la Juventus Turin.

Le journaliste RMC Sport a enfin indiqué que le PSG était bien intéressé par Sergio Ramos, comme Séville, Manchester United et Chelsea. Mais le salaire demandé par le défenseur central (35 ans) – 12 millions d’euros – poserait problème tout comme son état physique. Le club de la capitale négociera seulement s’il baisse ses demandes conclut Bouhafsi.