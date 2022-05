L’agent d’Hakimi confirme qu’il ne bougera pas du PSG

Débarqué en terres parisiennes à l’été 2021, Achraf Hakimi a connu des débuts tonitruants sous la tunique rouge et bleu. Par la suite, l’ancien interiste a vécu une passe plus délicate. Au final, rétrospectivement, l’international marocain a plutôt réalisé un exercice de qualité. Avec un possible passage à trois derrière l’an prochain, on ne sait jamais, on se dit que le meilleur est certainement à venir pour lui et le club.

D’ailleurs, la présence du latéral droit de 23 ans la saison prochaine a, sans grande surprise, bien été confirmée par son agent. En effet, invité sur les ondes de la radio argentine Colonia, Alejandro Camano a été interrogé sur l’avenir de son poulain. L’occasion pour lui de livrer une réponse sans appel : « Achraf Hakimi est un joueur du PSG. Il est heureux là-bas. Il lui reste encore quatre ans de contrat. Il est jeune et veut continuer à grandir au PSG. »

Cette saison, Achraf Hakimi a disputé 38 matches toutes compétitions confondues pour des statistiques loin d’être inintéressantes avec quatre réalisations et six assists.