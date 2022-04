Mbappé et Hakimi avec la Fondation PSG

La Fondation du Paris Saint-Germain prend de l’ampleur dans ses actions d’années en années. Grâce à celles-ci et les acteurs du club de la capitale, de nombreux enfants passent des moments mémorables à chaque opération. Et depuis 2019, le club de la capitale a créé une équipe de football aux enfants en situation de handicap de l’Institut médico-éducatif de Saint-Cloud. Aujourd’hui, c’est Kylian Mbappé et Achraf Hakimi qui ont pris de leur temps pour la Fondation du PSG, et ont donné le sourire à une dizaine d’enfants âgés de 12 à 19 ans.

Story Instagram du Paris Saint-Germain

Entre des signatures d’autographes, les premières rencontres avec les jeunes, et une partie de baby-foot, les deux joueurs ont fini par taper le ballon avec les enfants autour de jeux ludiques en extérieur. Après une séance de questions/réponses, la journée s’est soldée par une distribution de cadeaux du Paris Saint-Germain. Tout sourire sur les images publiées par le PSG sur ses réseaux sociaux, Mbappé et Hakimi ont donc pris de leur temps au lendemain du déplacement et de la victoire (0-3) à Angers.

Retrouvez la journée en photo (ici) sur le site officiel du club.