Ousmane Dembélé arrive en fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone. L’international français est encore en réflexion sur son futur. Hier, des informations contradictoires ont été annoncées. En Espagne, on expliquait que l’ancien rennais avait fait savoir aux dirigeants du FC Barcelone qu’il n’allait pas accepter leur dernière offre et qu’il allait quitter la Catalogne libre de tout contrat le 30 juin pour rejoindre le PSG. Mais en France, on indiquait que Dembélé n’avait pas annoncé le choix pour son avenir à son club actuel.

« L’avenir d’Ousmane n’est pas encore concrétisé » assure son agent

Ce vendredi, son agent – Moussa Sissoko – est sorti du silence auprès de RMC Sport pour clarifier la situation de son client. « L’avenir d’Ousmane n’est pas encore concrétisé et nous n’allons pas entrer dans des spéculations interminables. Nous sommes, et nous avons toujours été, très respectueux envers tous les clubs et il en sera toujours de même. Lorsque le moment adéquat de la décision sera venu, Ousmane jugera quelle est la meilleure option pour son futur.«