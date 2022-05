Pendant de très long mois, Kylian Mbappé a fait l’actualité du monde du football avec son avenir. En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, il a mis très longtemps à faire son choix. Pendant plusieurs semaines, il était annoncé proche du Real Madrid. Mais il a finalement décidé de poursuivre l’aventure à Paris pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2025. Un choix qui n’a pas du tout plu du côté de l’Espagne. Évidemment en France, ce choix à fait plaisir.

74% des amateurs de football satisfaits du choix de Mbappé

Dans un sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL, 65% des Français indiquent être satisfaits du choix de l’attaquant du PSG. Quand on se penche sur les amateurs de football, ce pourcentage monte à 74%. Dans ce même sondage, 66% (75% chez les amateurs de football) estiment que les Rouge & Bleu peuvent rivaliser avec les plus grands clubs européens avec la conservation de l’international français. Une prolongation qui est aussi bénéfique pour la Ligue 1. 37% des Français sondés expliquent qu’ils ont plus envie de suivre le championnat de France la saison prochaine.

L’enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mardi 24 et mercredi 25 mai 2022 auprès d’un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 422 amateurs de football.