Les dernières informations au sein de la section féminine, Ousmane Dembele ne viendra pas au PSG, le tacle de l’UNFP à l’encontre de Javier Tebas et la tournée au Japon à venir des Rouge & Bleu…

Le Parisien met en avant la révolution attendue chez les Féminines du PSG. À l’instar de l’équipe masculine, des nombreux changements auront lieu dans la section féminine lors des semaines à venir, avec tous les étages de la fusée qui seront touchées. Comme le révèle un proche du club au quotidien francilien, « le plus dingue est de se dire que, malgré tout ce qu’on a traversé, on a réussi à remporter un titre. Mais je ne sais pas trop ce qu’on a fait pour mériter tout ça. » Ces propos sont à l’image de l’ambiance « lourde » qui règne chez les parisiennes. En faisant face à une agression, une garde à vue, un vestiaire éclaté, ce lundi c’est « une nouvelle bombe » qui a explosé, et « un immense coup de balai » est attendu chez les Rouge & Bleu. L’attitude parfois « bourrue » tout au long de la saison du coach Didier Ollé-Nicolle a étonné au sein du groupe. L’agression de Kheira Hamraoui aura « éclaté le vestiaire en mille morceaux ». Après avoir accusé Aminata Diallo d’être à l’origine de celle-ci, la joueuse subira « les foudres des cadres comme Kadidiatou Diani ou Marie-Antoinette Katoto. » Cette dernière s’isolera de plus en plus et explosera fin avril. L’internationale française provoquera « une échauffourée à l’entraînement, qui conduira sa mise à l’écart. Un gain de sérénité pour une partie du groupe. » Si l’avenir de Marie-Antoinette Katoto reste incertain, « on a tous envie que ça se termine », explique-t-on du côté du PSG.

Le Parisien partage ses dernières informations sur le dossier Ousmane Dembélé et révèle qu’il ne rejoindra pas le PSG. Pisté par Leonardo depuis de nombreux mois, le Brésilien a néanmoins été démis de ses fonctions samedi dernier et ne s’occupe plus de la partie sportive du club. Ce rôle sera désormais occupé par Luis Campos, dont l’officialisation est attendue prochainement. Mais le Portugais travaille déjà sur les contours de l’effectif et Ousmane Dembélé ne ferait pas partie de ses plans selon le quotidien francilien. Toujours selon LP, deux critères ont refroidi Luis Campos : la fragilité physique du joueur de 25 ans et son adaptation au contexte parisien. Il a souvent été reproché au Français son manque d’exigence pour un sportif de haut niveau. « Le dirigeant aime les travailleurs, les éléments à fort potentiel, qui pensent foot avant autre chose. » Un autre attaquant est ainsi ciblé par Luis Campos pour remplacer Angel Di Maria, mais son nom n’a pas encore filtré, rapporte Le Parisien. Comme lors des saisons précédentes, Leonardo, ciblait régulièrement son mercato sur les joueurs libre de tout contrat (Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Lionel Messi). Une situation qui concernait Ousmane Dembélé et des discussions avaient même eu lieu entre les différentes parties. Cependant, Luis Campos « les a refermées aussitôt sa nomination, non encore officielle. » Le Portugais signera dans les prochaines heures son contrat avec le PSG et il devrait être accompagné par Olivier Gagne, l’ancien coordinateur sportif de Lille.

Le journal L’Équipe revient sur le communiqué envoyé par l’UNFP à Javier Tebas. Vincent Labrune n’a pas apprécié que le patron de la Liga s’en prenne au PSG, qu’il qualifie de « club-État » qui a, selon lui, « des pertes de 700 millions d’euros ces dernières saisons » et dérègle le marché. « Je n’ai pas à vous rappeler que les règles d’équilibre financier (le fair-play financier) dont vous vous plaignez de manière réitérée sont les mêmes règles que vous avez contribué à créer et à approuver (en tant que membre du comité exécutif de l’UEFA) » explique le président de la Ligue. Ce dernier a aussi envoyé un courrier à Aleksander Ceferin, le président de l’instance européenne pour se plaindre du comportement de l’Espagnol. Vincent Labrun réfléchit à une action en justice contre Tebas.

Par ailleurs, le PSG a communiqué sur sa tournée à venir au Japon avec trois matches amicaux organisés contre des équipes de J-League en juillet. Il s’agit de la première tournée du club dans le pays du soleil levant depuis vingt-sept ans. Les Rouge & Bleu affronteront le 20 juillet le Kawasaki Frontale, quatre fois vainqueur du Championnat japonais lors des cinq dernières saisons, puis contre Urawa Reds le 23 juillet et enfin face à Gamba Osaka le 25 juillet. Des entraînements ouverts au public seront organisés à Tokyo et Osaka, afin que les joueurs puissent « interagir avec les fans et découvrir la culture japonaise », a précisé le club de la capitale.