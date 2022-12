Lamouchi a aimé le côté altruiste et simple de Mbappé

Avant la rencontre entre la France et l’Angleterre, le duel entre Kylian Mbappé et Kyle Walker a été érigé comme Le duel de la rencontre. Un affrontement qui a été remporté par le latéral droit de Manchester City. Malgré ça, Sabri Lamouchi a aimé le match de l’attaquant du PSG.

Kylian Mbappé n’a pas réussi son meilleur match de la Coupe du Monde. Le numéro 7 du PSG n’a pas non plus rat sa rencontre. Même s’il a eu du mal à prendre de vitesse Kyle Walker, dans le duel que tout le monde attendait lors de ce quart de finale, il a compensé avec d’autre phase de son jeu. Lors de cette rencontre face au Three Lions, il n’a pas été décisif lors de ce match, une première pour lui en tant que titulaire durant ce Mondial au Qatar, Sabri Lamouchi, ancien entraîneur de Rennes, a aimé son côté altruiste.

« Il a profité de la crainte des Anglais pour faire jouer les autres »

« Je l’ai trouvé très altruiste. Ce qui m’a séduit, c’est qu’il a joué très simplement. Walker était sur lui, et il lui a passé une énorme accélération (56e), mais il a été bloqué le plus souvent, notamment parce que Henderson venait faire une prise à deux, souligne Lamouchi pour l’Equipe. Parfois, Saka s’y mettait en même temps. Mais il a profité de la crainte des Anglais pour faire jouer les autres. Il a trouvé des solutions : cela a permis à Rabiot de plonger dans son dos, à Griezmann d’être libre entre les lignes. Sa fin de match a été précieuse : il a su garder le ballon, temporiser, obtenir des fautes.«