Le PSG Handball retrouvait la Liqui Moly Starligue hier en fin d’après-midi avec la réception de Cesson-Rennes (6e) dans le cadre de la 13e journée. Dans un match accroché, les Parisiens ont réussi à s’imposer (36-32).

Après sa victoire sur le parquet de Porto en EHF Champions League en milieu de semaine (33-35), le PSG Handball retrouvait la Liqui Moly Starligue ce week-end avec la réception de Cesson-Rennes. Leader du championnat avant cette rencontre, le club de la capitale voulait conserver cette place à l’issue du match contre le sixième du championnat. Le début de match est accroché, le PSG Handball va réussir à prendre les devants grâce à un but de son capitaine, Luka Karabatic (4-3, 5e). Les Rouge & Bleu qui vont réussir à prendre un avantage de deux buts (7-5, 11e) puis de trois (9-6, 14e). Une avance qui va même monter jusqu’à plus quatre pour les Parisiens (13-9, 20e). Mais Cesson-Rennes ne va pas abdiquer et réussir à revenir à deux buts à quatre minutes de la fin (15-13, 26e), un écart qui tiendra jusqu’à la mi-temps (17-15). Lors de ce premier acte, Kamil Syprzak a atteint la barre symbolique des 400 buts en Liqui Moly Starligue.

Elohim Prandi encore prolifique

Dès le retour des vestiaires, Cesson-Rennes va réussir à égaliser (17-17, 34e), le PSG Handball n’arrivant pas à marquer durant quatre minutes. Malgré ça, le club de la capitale va réussir à se maintenir devant dans cette rencontre avec une réalisation d’avance (20-19, 38e). Dans le dernier quart d’heure de la rencontre, les coéquipiers d‘Elohim Prandi, auteur de huit buts dans cette rencontre, vont réussir à reprendre trois longueurs d’avance (26-23, 45e). Un pécule qui va même grimper à plus 4 (29-25, 50e). Le PSG Handball s’impose finalement de quatre buts (36-32) et conserve sa première place, à égalité avec Montpellier.